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Quartucciu.
01 maggio 2026 alle 00:22

In via delle Serre rimangono i rifiuti 

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Davanti al campo di via delle Serre, a Quartucciu, la situazione resta a metà tra intervento e degrado. Nei giorni scorsi l’area è stata oggetto di un’operazione di pulizia che ha riguardato lo sfalcio dell’erba e della vegetazione, migliorando il decoro generale. Tuttavia, nonostante l’intervento, resta un consistente cumulo di rifiuti abbandonati al termine della strada, segno di un problema non ancora risolto. Tra i materiali presenti sacchi, residui vegetali e paraurti di automobili nelle aiuole davanti al campo, presumibilmente scaricati illegalmente prima dello sfalcio: presenza che continua a sollevare interrogativi sulla frequenza degli abbandoni e la necessità di controlli più serrati. I residenti, che spesso percorrono a piedi la strada e l’area verde per abbreviare il tragitto, chiedono un intervento definitivo per la rimozione completa dei rifiuti e un monitoraggio costante della zona.

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