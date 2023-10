In via dell’Autonomia spuntano altre crepe sui nuovi marciapiedi 

Nuove crepe in via Dell’Autonomia Regionale Sarda. Se da una parte del percorso pedonale e ciclabile era stata messa una pezza dopo i cedimenti di alcuni mesi fa, nuovi problemi spuntano anche dall’altra parte del camminamento.

Ferite profonde segnano il percorso appena pochi mesi dopo la conclusione dei lavori di messa in sicurezza. In precedenza l’asfalto aveva ceduto anche in prossimità delle rotatorie, mettendo subito in allerta il Comune che aveva avviato delle indagini sui cedimenti, mentre la ditta aveva effettuato i ripristini.

E non si placano le proteste nemmeno per le nuove rotatorie considerate troppo pericolose per via dell’assenza di cordoli. Tanto che in più occasioni le auto, senza ovviamente rispettare i limiti di velocità, vi erano finite sopra. In uno di questo incidenti era stato danneggiato il sistema di irrigazione.

Nella nuova via Dell’Autonomia, considerata fino a poco tempo fa la strada più pericolosa della campagna quartese , teatro di molti incidenti mortali, le rotatorie hanno preso il posto dei pericolosissimi incroci a raso in corrispondenza di via San Martino, via dei Pittori Europei e via San Giovanni. La strada è stata allargata e sono stati realizzati marciapiedi e piste pedonali e ciclabili, dai colori sgargianti che riprendono il tricolore. Ed è proprio in quel camminamento che si sono aperte crepe profonde, che sono oggetto di indagine.

