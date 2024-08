In via del Lentisco una discarica “perenne” Residenti infuriati: «Multate i responsabili» 

Il problema si trascina da anni, eppure non si riesce ancora ad intravedere una soluzione: la quotidiana lotta tra la De Vizia e gli incivili sembra una battaglia contro i mulini a vento.

La maxi discarica di via del Lentisco, quasi al confine tra Pirri e Monserrato, viene periodicamente bonificata, ma nel giro di qualche giorno si riforma. Con buona pace degli abitanti, costretti a convivere con cumuli di rifiuti, topi, blatte ed un tanfo insopportabile.«Non se ne può più», si sfoga T.A., 76 anni, che vive a breve distanza, «si sa perfettamente chi getta l’immondezza in quel punto, gente che non paga la Tari. Li conosciamo perché c'è chi ha fatto anche i filmati. Arrivano con i carrelli e abbandonano di tutto, inclusi materiali ingombranti. Urge un intervento risolutore perché la situazione è insostenibile. Servono controlli, multe e denunce».

Con mio marito eravamo proprietari di un immobile e lo abbiamo dovuto svendere», racconta disperata un’anziana che chiede l’anonimato, «quando i potenziali acquirenti venivano a vederlo, notavano subito la discarica e scappavano via».

RIPRODUZIONE RISERVATA