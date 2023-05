In via dei Genovesi il Coro dei bambini  

Oggi alle 18 in via dei Genovesi 94, la settima edizione del Concerto piccolo realizzato e interpretato interamente dalle piccole grandi voci dei cantori del Coro dei Piccoli, dai tre ai sei anni.

Il Coro dei piccoli è un luogo dove, giocando alla musica, bambine e bambini fanno esperienza della loro voce, da soli e in coro, mediante un repertorio di filastrocche, di giochi cantati, di movimento e di musica adatta per loro. Al Coro dei piccoli, le grandi giovani menti scoprono e fanno esperienza delle principali caratteristiche del linguaggio della musica, l'altezza, il ritmo, il timbro, il volume, in un ambiente socializzante e non performativo.

Protagonista del pomeriggio musicale sarà però anche il pubblico per il quale i bambini hanno preparato alcune piccole sorprese e giochi musicali da fare insieme. Ingresso con donazione libera.

Piazza Yenne, Bastione Saint-Remy, Giardini pubblici, Cripta di S. Domenico, Quartiere Castello, chiesa di Santa Maria del Monte. Sono questi e altri ancora i luoghi in cui dal 22 aprile al 28 ottobre saranno ospitati i venti diversi eventi di Musica per tutti - Omaggio alle musiche per coro organizzato da Studium Canticum con la direzione artistica di Stefania Pineider.

Tre linee principali, quella delle ospitalità (sei compagini corali di provenienza nazionale e internazionale); quella della interdisciplinarietà (teatro con Omi e Cic, body music con un mentore di eccezione come Santi Serratosa, fra gli altri); quella della ricerca, con il progetto europeo sui Magnificat di Martini, il maestro dei maestri (di Mozart, per esempio) e quello nazionale sulla trasmissione del nostro patrimonio musicale tradizionale (Nuovi canti della terra di Sardegna).