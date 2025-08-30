«In via Costa un mercato gioiello» 

L’obiettivo è chiaro: completare entro la prossima estate il trasferimento degli operatori dal mercato di via Cimarosa a quello di via Costa. L’assessora alle Attività produttive, Valentina De Seneen, non ha dubbi sulla bontà della decisione, annunciata dalla Giunta Sanna, di investire 503mila euro per adeguare la struttura tra via Cagliari e il quartiere Sacro Cuore, oggi semideserta e ridotta a soli quattro operatori. Le risorse saranno reperite attraverso un mutuo con la Cassa depositi e prestiti, che il Comune attiverà non appena sarà pronto il progetto esecutivo. «Nel frattempo - spiega l’esponente dell’Esecutivo - sarà probabilmente necessaria una proroga al contratto di locazione del mercato di via Cimarosa, in scadenza a dicembre, per consentire agli operatori di restare in attività fino al completamento dei lavori».

Il progetto

La scelta riguarda i nove commercianti superstiti che, dopo la chiusura di via Mazzini nel 2016, erano stati sistemati a via Cimarosa. All’epoca erano 21: negli anni, tra crisi economica, sacrifici personali e concorrenza della grande distribuzione, sono rimasti meno della metà. Per ospitarli il Comune paga un canone annuo di 78mila euro: in nove anni, significa oltre 700mila euro di spesa, senza contare i costi indiretti. Una cifra che l’Amministrazione civica definisce ormai insostenibile. «Vogliamo fare di via Costa un piccolo gioiello – spiega l’assessora alle Attività produttive, Valentina De Seneen – la sua posizione, tra due quartieri popolosi e lungo una delle strade più trafficate della città, è ideale. Siamo convinti che possa diventare un mercato vitale e attrattivo». L’intervento prevede lavori di manutenzione straordinaria, la messa a norma degli impianti e l’adattamento dei locali (escludendo l’ampio locale al piano superiore) con l’obiettivo di riportare vita a una struttura che un tempo ospitava decine di operatori e oggi vive una lenta decadenza. Una decisione che la Giunta rivendica come strategica, anche se non priva di interrogativi: per via Costa si accende un mutuo, mentre per via Mazzini – chiusa da dieci anni – il Comune è costretto a procedere per lotti funzionali, proprio perché non dispone dell’intera somma necessaria.

Gli equilibri

Proprio su questo fronte, intanto, si registra qualche novità. «Abbiamo ricevuto due bozze progettuali – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Gianfranco Licheri – una più dimensionata alle esigenze attuali e una più ambiziosa. Le valuteremo con attenzione». Ma senza perdere tempo: l’aggiudicazione dei lavori dovrà avvenire entro il 30 novembre 2025 e l’ultimazione è fissata per il 31 ottobre 2027. Due mercati, dunque, che viaggeranno in parallelo. «Non sono in conflitto – assicura De Seneen – hanno vocazioni diverse e potranno coesistere». Resta però la sensazione di un equilibrio delicato: da un lato la necessità di dare una casa agli operatori superstiti, dall’altro il rischio di disperdere energie e risorse mentre la “grande incompiuta” di via Mazzini attende ancora la sua vera rinascita.

