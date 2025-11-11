In via Cesare Serra la voragine è sparita 

A Quartucciu è stata messa in sicurezza, nella serata domenica, la buca in via Cesare Serra. Il cedimento dell’asfalto era stato segnalato dai residenti. Si era formato in prossimità di un incrocio, e vista la sua pericolosità, ha richiesto l’intervento d’urgenza del Comune con la posa di una lastra di acciaio, che è stata poi fissata ai bordi con bitume a freddo per evitare spostamenti al passaggio dei veicoli. «La buca e l’asfalto sono stati messi in sicurezza domenica sera. L’ufficio manutenzioni farà le dovute verifiche per accertare la causa del cedimento», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda. L’area resta monitorata dai tecnici comunali, che valuteranno se il danno sia legato a infiltrazioni provenienti dalla rete idrica o fognaria. Via Cesare Serra rientra comunque tra le strade incluse nel piano di rifacimento dell’asfalto previsto nel bilancio 2025-2026, con investimento da 600mila euro.

