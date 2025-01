«In via Caracalla l’asfalto si sbriciola» 

Alcuni la stanno già ribattezzando “via Cesare Cabras 2.0”. L'arteria stradale più trafficata di Monserrato, e anche quella messa peggio in assoluto per quanto riguarda le condizioni dell'asfalto, ora comincia ad avere delle “concorrenti”.

Una di queste è la via Caracalla, che divide la città da Pirri. Anche questa strada è percorsa quotidianamente da centinaia di automobili provenienti dal resto dell'hinterland cagliaritano. E anche questa strada si sta riempiendo di buche, alcune delle quali stanno diventando sempre più larghe, mettendo a dura prova le sospensioni delle auto e rappresentando soprattutto un serio rischio per i motociclisti.

Percorso a ostacoli

All'inizio della via, provenendo dalla rotatoria col monumento a forma di grappolo d'uva di via San Fulgenzio, c'è subito una buca profonda che in tanti stanno segnalando per la sua pericolosità. Andando avanti e percorrendo tutta la strada la situazione non migliora, anzi. «Nel giro di alcuni mesi l'asfalto si è sbriciolato sempre di più in diversi punti della carreggiata creando ulteriori buche», osserva Vincenzo Monti, un abitante, «se non si interviene con il rifacimento del manto stradale, questa via in poco tempo sarà esattamente come via Cesare Cabras, cioè quasi impercorribile e rischiosa per le auto e i motociclisti.

Proteste e appelli

Concorda Eleonora Maxia, che ricorda come la perdita idrica della scorsa estate, durata quasi un mese prima di essere riparata, abbia aggravato le condizioni dell'asfalto: «Era inevitabile, ma almeno mi sarei aspettata il rifacimento, invece transitare in questa strada sta diventando problematico come lo è già in via Cesare Cabras». Una situazione aggravata dal fatto che lì vicino c’è la passeggiata pedonale frequentata da bambini e da anziani. «Per arrivare fino a lì devono ovviamente attraversare la strada, e ciò significa rischiare di inciampare in una di queste buche e farsi male. Moltissime vie di Monserrato», prosegue la residente, «hanno l'asfalto in pessime condizioni, ad esempio le traverse di via Caracalla. Ma proprio per la presenza quotidiana di bambini e persone anziane nella passeggiata pedonale, il manto stradale di via Caracalla dovrebbe essere in cima alle priorità del Comune insieme a via Cesare Cabras. Si tratta di garantire l’incolumità non solo degli automobilisti e dei motociclisti, ma anche di noi pedoni».

