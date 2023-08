«In via Cagna e via Curie servono le strisce rialzate» 

Attraversamenti pedonali rialzati in via Cagna e via Curie. Lo chiedono gli abitanti di questa rinomata zona di Monte Mixi, sempre più trafficata. In via Cagna ce n’è solo uno, all’angolo con via Fermi. Il punto più critico è all’incrocio con via Malpighi, dove sono già accaduti tamponamenti e investimenti.

«L’attraversamento rialzato va messo in quel punto, non basta quello all’altezza di via Fermi», osserva Gianluca Demelas, che abita nei pressi dell’incrocio, vicino all’area verde. «Andrebbe sistemato al posto delle strisce che ci sono adesso. Svoltare con l’auto da via Malpighi è pericoloso perché spesso e volentieri ci sono macchine parcheggiate lungo il giardinetto che ostruiscono la visuale. Per non parlare del fatto che attraversare in via Cagna è diventato un rischio quotidiano: non sempre rallentano, il più delle volte bisogna fare il gesto con la mano per chiedere di fermarsi», aggiunge.

Un’altra abitante, Giorgia Paba, vorrebbe che i residenti si facessero sentire di più, «magari tramite una petizione da mandare al Comune. Qui in zona si lamentano tutti, ma a parole non si risolve niente, bisogna mobilitarsi. Chi entra in via Cagna proveniente dall’asse mediano o, al contrario, dalla rotatoria dell’Amsicora, accelera, come se la strada fosse un circuito di Formula Uno. La situazione è peggiorata negli ultimi anni, contemporaneamente all’aumento del traffico. Se proprio non si può mettere un attraversamento rialzato, almeno un dosso però sì».

Poi c’è l’incrocio di via Curie con via Corsica. Mentre in quest'ultima c’è lo stop, in via Curie per svoltare a destra e a sinistra si ha la precedenza. Il problema è che molti girano senza rallentare, pensando che chi ha lo stop si ferma sempre e comunque. Ma spesse volte non è così e anche in questo punto si sono registrati nel tempo numerosi incidenti. «Le varie amministrazioni comunali hanno promesso di fare qualcosa per dissuadere gli automobilisti dal correre, invece non è mai stato fatto nulla», afferma Simone Trincas, residente di via Pasteur: «Hanno pensato prima a mettere al sicuro l’incrocio via Cagna-via Fermi, che non era così pericoloso, invece di farlo nei punti più critici. Visto che intervengono sempre quando c’è una campagna elettorale in vista, allora ci facciamo sentire adesso che manca meno di un anno alle comunali», sbotta Trincas.

