In via Cabras una giungla di cantieri 

Gli occhi della città sono di nuovo puntati su via Cabras, e non potrebbe essere altrimenti, perché la strada delle buche è ora anche la strada dei cantieri. Sono quattro, due per ogni direzione di marcia, e contribuiscono a intasare il traffico più di quanto non facessero già le voragini. Che ad aprile di quest’anno avevano convinto il Comune, in attesa di un necessario intervento di manutenzione, a imporre il limite a 20 chilometri orari. Di mesi ne sono passati sette e il tanto atteso rifacimento dell’asfalto ancora non c’è stato.

Scavi a raffica

Sarebbe tutto pronto, ma nel frattempo sono partiti altri interventi che prima vanno conclusi, pena l'ulteriore paralisi di una delle arterie più importanti per l’hinterland cagliaritano. Il tour dei rallentamenti comincia dalla rotonda della ferrovia e si conclude in quella di via Riu Mortu. Siamo nel raggio di un appena un chilometro, eppure gli interventi in corso sono tre. Il primo è un lavoro sulla condotta del gas, di Medea. Doveva essere una normale manutenzione, ma è stata identificata una perdita. Risultato? Da due settimane le recinzioni che delimitano la riparazione occupano un centinaio di metri della corsia in direzione Selargius. Il traffico è deviato sulla corsia degli autobus, che versa in condizioni inquietanti.

Vie dissestate

L'asfalto sembra bombardato, le auto stanno abbondantemente sotto il limite di 20 orari per salvaguardare gli pneumatici, bici e monopattini circolano sul marciapiede per evitare brutte conseguenze, ai motociclisti non resta che fare lo slalom. Da un capo all’altro, al termine della via è chiusa la corsia che consente di immettersi in via Riu Mortu, direzione Is Pontis Paris. L'intervento è di Enel, che già in estate aveva lavorato a lungo sulla strada (con i ripristini ancora da fare). Una chiusura che va ad appesantire il traffico alla rotonda, snodo per chi va verso Cagliari, Selargius e Quartu. Nel senso di marcia in direzione Pirri i due cantieri (parte dello stesso progetto) sono opera del Comune. Da tempo sono infatti in corso i lavori per la mitigazione idraulica, e anche in questo caso provocano un restringimento della carreggiata che rallenta le auto.

La rabbia

Nel mentre, i cittadini continuano ad aspettare che venga rifatta la strada. Anche se chi abita da quelle parti preferisce tagliare corto. «Chieda al sindaco, noi ci siamo arresi». Massimiliano Piga, in sella alla sua bici, la prende con filosofia. «Molti si lamentano del traffico, ma gli interventi contro il rischio allagamenti erano necessari». L’amministrazione spera di chiudere la partita al più presto. «I cantieri del gas e della mitigazione idraulica dovrebbero concludersi in 7-10 giorni», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «I lavori sull’asfalto arriveranno presto, ma sarebbe stato assurdo aprire un altro cantiere senza chiudere i precedenti».

