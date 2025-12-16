VaiOnline
Monserrato
17 dicembre 2025 alle 00:25

«In via Cabras non c’è stata perdita di gas» 

Nessuna nuova perdita di gas in via Cesare Cabras: gli scavi sono stati effettuati soltanto in via precauzionale, per monitorare lo stato della tubazione. Un intervento arrivato in seguito a due segnalazioni di odore di gas pervenute al centralino il 5 e 6 dicembre, che hanno spinto Medea a fare nuove verifiche sul tratto interessato.

Indagini svolte con l’impiego di una tecnologia all’avanguardia per il rilevamento delle perdite e il monitoraggio proattivo delle reti, chiamata “Picarro Surveyor”, che hanno tuttavia evidenziato l’assenza di dispersioni. Per assicurare in ogni caso la piena sicurezza della rete si è deciso anche di aprire la strada, confermando che non ci sono falle. Dall'ufficio stampa di Italgas fanno sapere inoltre che i lavori sono ormai conclusi ed è stato effettuato il completo ripristino degli scavi di verifica. La rimozione delle transenne presenti lungo la via – mantenute per garantire la sicurezza durante la fase di maturazione del calcestruzzo – è prevista per oggi.

