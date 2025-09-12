VaiOnline
L’emergenza
13 settembre 2025 alle 00:54

In via Brianza  70 famiglie  senza acqua 

Circa settanta famiglie delle palazzine popolari di via Brianza si trovano da giorni senz’acqua. Il disservizio, iniziato il 9 settembre (ma con problemi di pressione nelle tubature da 2 anni) riguarda i civici dal 2 al 14 e ha reso impossibili le attività quotidiane più elementari: dai servizi igienici al bucato, fino alla preparazione dei pasti.
La segnalazione è stata raccolta da Marcello Polastri, ex consigliere comunale, che ha inviato un esposto ad Abbanoa e all’amministrazione comunale. «Non un preavviso, affinché ci si potesse organizzare, non un’autobotte per riempire bacinelle e vaschette dei servizi igienici», osserva Polastri.
Nella nota ufficiale si chiede un intervento urgente per il ripristino del servizio e, nell’attesa, la possibilità di forniture straordinarie. «Si auspica – aggiunge Polastri – la fornitura alternativa ed estemporanea d’acqua, magari tramite autobotti, poiché i residenti non possono più vivere senz’acqua: vaschette dei bagni vuote, lavatrici ferme, rubinetti asciutti. Un disagio non affatto preannunciato, misterioso quindi. Diversamente i residenti si sarebbero potuti organizzare, preparando delle scorte».
Al momento non sono state rese note le cause del guasto, che rimangono quindi sconosciute. Sui social, intanto, la vicenda ha trovato un’ampia eco, con la richiesta di un rapido intervento da parte delle istituzioni e del gestore idrico.

