In via Almirante arriva l’asfalto 

Un volto tutto nuovo per via Almirante a Sestu: asfalto, parcheggi, illuminazione, un nuovo tratto fino a via san Gemiliano. Il Comune ha appena deliberato all’unanimità la variante urbanistica per rinnovare la strada, un altro passo per chiudere per sempre con l’era del fango e della polvere, in cui gli abitanti sono stati costretti a vivere finora.

L’intervento

Già stanziati ottocentomila euro, un segnale evidente che si fa sul serio. «I soldi investiti consentiranno di completare il primo lotto di lavori da via Costa all’intersezione con via Berlinguer. L’intervento prevede, oltre all’asfalto, i marciapiedi, l’illuminazione pubblica, nuovi sottoservizi e parcheggi che si troveranno sul lato sinistro», spiega Massimiliano Bullita, vicesindaco e assessore ad Arredo Urbano e Traffico. Le tappe da seguire restano ancora molte: «Non appena si chiuderà la conferenza dei servizi sull’opera in giunta, approveremo il progetto di fattibilità, e a seguire quello esecutivo col quale mandare a bando i lavori», continua Bullita, «ma la fase burocraticamente più complessa è chiusa».

Per quando riguarda il secondo lotto, «sarà fino a via San Gemiliano, ed è stata già fatta richiesta di finanziamento alla Regione», aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni: «Si concretizza un’altra porzione di strada tangenziale come già fatto con il completamento di via Monteverdi, via Verdi e a breve via Mascagni».

Fine dei disagi

Ad oggi via Almirante è una strada breve, nata quasi alla periferia della cittadina, senza asfalto e a lato di terreni di campagna, di cui saranno anche espropriate alcune parti per svolgere i lavori. Qui si trovano alcune villette e palazzine, e i residenti hanno già protestato in passato perché il traffico intenso di camion e furgoni diretti verso il vicino supermercato rovina ulteriormente il fondo stradale. Al momento termina incrociandosi con via Berlinguer, ma in futuro verrà costruito il nuovo tratto fino a via san Gemiliano: nascerà dunque una nuova tangenziale dove sarà diretto parte del traffico cittadino. «Stiamo dando una risposta concreta a delle famiglie che abitano in quella strada da decenni, con tutti i disagi che comporta vivere lungo una viabilità sterrata», conclude la sindaca Paola Secci, «la buona dotazione di parcheggi inoltre darà risposta anche alle esigenze correlate all’attività della vicina RSA in via Costa».

