In via Alghero arriva “Shopping in Love” 

Da oggi e sino a sabato, nel cuore della città, arriva “Via Alghero Shopping in Love”. Gli undici negozi che hanno aderito all’iniziativa accolgono i clienti con un omaggio che vuole essere un segno di calorosa ospitalità. In ogni attività commerciale viene esposta una vetrofania, con l’immagine di un cuore bene in risalto, per rendere i luoghi della vendita facilmente riconoscibili agli occhi dei cittadini.

Alessandra Marongiu, avvocata e imprenditrice nel campo della moda, cura la comunicazione digitale dell’evento: «I commercianti hanno fatto fronte comune per dare vita a una manifestazione che proietta la via Alghero al centro dell’attenzione sul piano economico e sociale. L’obiettivo è quello di ridare visibilità ad una delle vie più belle ed eleganti del contesto urbano da sempre crocevia degli acquisti dei cagliaritani». Le attività commerciali coinvolte sono Osè, Antichi Gesti, Tony &Guy, Gaia Boutique, Dolci Monelli, Grandà, Nika, Boutique Annatheis, Loi 1926, Bang Bang, Istituto Ottica Bertola. «È un segno di vitalità e un messaggio di fiducia e speranza nel futuro».

L’evento nasce sull’onda della festa di San Valentino come conferma l’immagine del cuore nelle vetrine: «C’è la doppia possibilità di fare un regalo a una persona amata con il pensiero rivolto alla ricorrenza che celebra gli innamorati e di sfruttare le opportunità offerte dai saldi ancora in corso. L’offerta è molto ampia e i commercianti di via Alghero sono pronti ad accogliere gli ospiti in arrivo».

