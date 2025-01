In vetta il museo diffuso Liliana Cano 

Il museo diffuso Liliana Cano a Oliena diventa il secondo sito culturale più votato della Sardegna nel censimento dei Luoghi del Cuore del FAI, alle spalle del Faro Mangia barche di Calasetta.

Ad annunciarlo sui social è lo stesso museo che, nel frattempo, ha raccolto ben 1575 voti risalendo al 122^ posto nella classifica regionale che vede protagonisti anche l’acquedotto monumentale e la chiesa di San Giovanni Battista di Orotelli, passando per altre bellezze sparse fra Sulcis, Penisola del Sinis e Gallura.Per la selezione aperta fino al 10 aprile, la pubblicazione della classifica finale a Giugno 2025: «Siamo soddisfatti - dice il sindaco Bastiano Congiu - ci stiamo impegnando per far raggiungere al nostro Museo il maggior numero di voti possibili, certi dello straordinario lavoro che sta svolgendo sulla nostra comunità e sull’intero territorio. Liliana Cano ha rappresentato tanto per la nostra comunità».

Così, Davide Mariani, direttore del museo: «Il museo nasce per celebrare il rapporto fra Liliana Cano e Oliena di cui divenne cittadina onoraria nel 2004. Siamo felici del riconoscimento ricevuto da tantissime persone in queste ore. Da qua alla primavera regolamenteremo al meglio i vari luoghi dove sono presenti le opere di Cano». (g. i. o.)

