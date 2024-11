In vetta ecco Città di Cagliari e Cus  

Il Città di Cagliari e il Cus Cagliari tornano a vincere e si riprendono la testa della classifica di Serie C1. La settima giornata del massimo campionato regionale conferma ulteriormente il grande equilibrio in vetta.

Sabato al PalaMonteAcuto il Città di Cagliari ha ritrovato i tre punti con il 7-1 casalingo sul Futsal Villasor con le doppiette di Tricarico e Porru e le reti di Fois, Spanu ed Erriu. Il Cus Cagliari, invece, ha battuto 4-1 al PalaCus l’ex capolista Sestu Sardinia Futsal con la doppietta di Orgiano e i centri di Figus e Lisci. Sale in classifica anche l’Ichnos Sassari, che si è aggiudicato il derby sul campo della Fanni Futsal Sassari per 6-5 grazie alla tripletta di Marogna e i gol di Bogoslafsca, Dessanti e Fois. Il C’è Chi Ciak ha superato 4-2 in trasferta il Domus Chia con la doppietta di Aquilina, il gol di Vaccargiu e un’autorete. Goleada del Villaspeciosa. La formazione di Arba si è imposta per 8-2 in casa sul Futsal 4 Mori. A segno Mondino e Pistis con una doppietta a testa, oltre a Garrido, Billai, Lai e Addari.

Sul fondo della classifica arriva il primo successo per lo ZB Iron Bridge con il 5-3 esterno sull’Happy Fitness Center grazie alla tripletta di Ales Robles, alla rete di Ceffoni e infine a un autogol.

L’unico pareggio di giornata è arrivato a Villacidro, tra la Villacidrese e il Portoscuso, che hanno impattato sul 3-3. Per i padroni di casa doppietta di Pistori e gol di Alessandro Murgia, per gli ospiti doppietta di Farris e rete di Carboni.

