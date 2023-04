In vetta e in coda si gioca per vincere 

Un sabato che può dare tanti verdetti in testa e in coda nell'unico campionato regionale che scende in campo. Alle 16 la penultima di Eccellenza, dove si gioca ancora per la promozione diretta e per la corsa salvezza.

Dopo un mese appaiate in testa, domenica scorsa si è rotto l'equilibrio fra Budoni e Latte Dolce, con i sassaresi che hanno fatto un passo avanti potenzialmente decisivo portandosi a +2. La nuova capolista in solitaria potrebbe festeggiare già oggi: se la squadra di Mauro Giorico, senza Cabeccia squalificato, dovesse vincere il derby interno con l'Ossese e il Budoni non dovesse fare altrettanto in casa con la Ferrini tornerebbe in Serie D questo pomeriggio. I galluresi proveranno a tenere aperta la corsa fino al turno conclusivo, in casa della Villacidrese (che oggi riposa) mentre il Latte Dolce andrà a San Teodoro, con spareggio in caso di arrivo a pari punti. I sassaresi, dopo aver perso 2-1 lo scontro diretto a Budoni in maniera molto contestata, hanno ottenuto sette vittorie (striscia in corso di sei di fila) e un pareggio.

La corsa salvezza

Molto più intricata la lotta per non retrocedere: in cinque si giocano tutto in 180'. La situazione peggiore è del Monastir, penultimo: per tenere aperta la speranza deve far risultato al “Maria Pia” di Alghero col Bosa, già tranquillo. «Non possiamo più sbagliare», dice il presidente del Monastir, Marco Carboni, «dipendiamo anche dai risultati delle altre. Sento parlare di appelli per salvare altre squadre: mi auguro che le gare si giochino in maniera sportiva». Un punto sopra (a 31) Nuorese e Sant'Elena, la prima impegnata in casa col Ghilarza e la seconda a Villaperuccio col Carbonia. I verdazzurri ospitano la terza e poi chiudono a Monastir in un potenziale scontro diretto, i biancoverdi domenica scorsa hanno ritrovato la vittoria battendo l'Arbus e condannandolo. A oggi avrebbe il ritorno playout in casa il Lanusei, quintultimo a 33 e atteso dalla trasferta a Gavoi col Taloro, mentre dopo un rilancio il Li Punti è la prima delle salve (sestultima a 36) e va a Calangianus. In campo anche Arbus-Tharros e Iglesias-San Teodoro.