In vetta caprera e real sun service 

Caprera e Real Sun Service avanti assieme. Sono ancora loro le leader incontrastate dell’Eccellenza, con il Tortolì sempre in scia. La quinta giornata per le tre squadre è stata nel segno del “sedici”, come le reti inflitte alle rispettive avversarie.

Le biancoverdi hanno espugnato il campo di Simaxis 16-0 con i poker di Baltazar e Gasmi, le doppiette di Ennassiri, Domingos e Carton e le reti di Lupo e Donzo. Con lo stesso risultato la Real Sun Service mette ko la Pgs Audax Frutti d’Oro sul campo di Sa Rodia a Oristano. Mattatrice del match è stata Russu con sei reti, poi Palmas, Tola e Fiori con una tripletta e la rete di Pinna. Successo per 16-1 invece per il Tortolì sulla Marzio Lepri Torres: Gessa in grande evidenza con cinque timbri, tripletta per Incollu, vanno a referto anche Lobina (tripletta), Muggianu, Melis, Deiana, Piroddi e Pisu. Di Mocci la prima (storica) rete in Eccellenza della Marzio Lepri Torres, scesa in campo anche sabato in inferiorità numerica. Il Porto Rotondo fa suoi i tre punti con il Castello Cagliari: una doppietta di Sau e la rete di Filigheddu lanciano ai piani alti le ragazze di Fabrizio Fermanelli. Festival del gol pure per l’Atletico Uri contro l’Fc Alghero, battuto 10-1. Cherubini fa poker, Pinna doppietta, Orani, Gervasi, Masala e Satta arrotondano il punteggio. Di Pintus la rete delle catalane.

Termina in parità la sfida campidanese tra Gioventù Assemini e Maracalagonis: Manca e Picciau siglano l’1-1. Sabato i riflettori saranno puntati sul Pietro Secci di La Maddalena: di fronte le corazzate Caprera e Real Sun Service che si giocheranno la testa della classifica nel big match di giornata. L’altra sfida d’alta classifica metterà di fronte Maracalagonis e Tortolì.

Beffa finale

Sfuma nel finale la prima storica vittoria dell’Atletico Uri in Serie C. Una rete di Padovano e il rigore di Arca nella ripresa ribaltano l’iniziale svantaggio ma nel finale il Torino agguanta il 2-2. Torres ko a Meda: illude il vantaggio in avvio di Castronuovo, nel giro di 15’ arriva la rimonta delle lombarde che poi nella ripresa chiudono i conti con un pesante 5-1.

Alla Tharros non riesce la missione impossibile di fermare la capolista Pro Sesto, che batte le biancorosse 6-0. Le oristanesi (ancora senza il tecnico Giuseppe Diana in panchina) incappano nella quarta sconfitta consecutiva e restano al terzultimo posto del girone A.

