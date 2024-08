In vetta al mondo grazie alla radio 

Uno dei riconoscimenti più ambiti tra i radioamatori arriva a Iglesias, grazie all'impegno di Giancarlo Saiu, che è riuscito a ottenere un prestigioso risultato nell'Arrl Dx Contest, competizione mondiale organizzata dall'American Radio Relay League, la principale associazione americana del settore. Ex agente della Polizia municipale Saiu ha 70 anni e, come radioamatore, ha ottenuto numerosi riconoscimenti e attestati a livello internazionale.

Il contest

Saiu, nel corso dell'ultima edizione del contest, come “singolo operatore Qrp 5 watt di potenza”, è entrato nella top ten mondiale, classificandosi al nono posto della classica generale, risultato ancora più rilevante se si considera che rappresenta il quarto posto per quanto riguarda i radioamatori delle nazioni europee ed il primo posto, di fatto, tra gli italiani. Nel corso della gara, per la particolare categoria dei 5 watt di potenza, un intero weekend è stato dedicato alle diverse prove, con il collegamento di numerose utenze negli Stati Uniti ed in altre nazioni. A secondo del coefficiente di difficoltà, per ogni collegamento sono stati successivamente assegnati i diversi punteggi che poi hanno costituito il risultato finale.

Il percorso

«Una bellissima soddisfazione - racconta Saiu - che mi ripaga delle tante ore dedicate alla progettazione e alla costruzione delle diverse parti del mio apparecchio, come le antenne, che ho orientato in modo da massimizzare i risultati nella trasmissione verso gli Stati Uniti, sede principale del concorso, senza dimenticare lo studio della propagazione delle onde radio e la programmazione delle attività sulle diverse bande di frequenza». Quella del radioamatore è una «passione che muove il mondo», come spiega il radioamatore iglesiente, nata oltre quarant'anni fa, con la prima patente ottenuta nel 1981, e cresciuta nel corso del tempo, fino ai successi ottenuti nei contest internazionali. Oltre a questo, grazie alla collaborazione con "Radio Rivista", il periodico dell'Associazione dei Radioamatori Italiani, Giancarlo Saiu è diventato giornalista pubblicista, affiancando all'attività di marconista l'impegno nell'approfondimento rivolto a tutti gli aspetti tecnici del settore.

RIPRODUZIONE RISERVATA