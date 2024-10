In vetrina Uri-Latte Dolce 

Tra gli anticipi di oggi spicca Atletico Uri-Latte Dolce (ore 15.30). Ma il derby non è che uno dei ghiotti antipasti della 7ª giornata di campionato, che inizierà alla 14 con Olbia-Paganese e Gelbison-Ilvamaddalena. Si gioca invece domani (14.30) Costa Orientale Sarda-Trastevere.

A Usini i giallorossi, che ritrovano Massimiliano Paba in panchina dopo 4 giornate di squalifica, vanno a caccia del bis dopo il successo sulla Sarnese contro il pari punti (5) Latte Dolce, che, per contro, dovrà rinunciare in panchina a Gabriele Setti, fermato per un turno dal giudice sportivo.

Climi opposti sulle sponde del derby, che i biancocelesti affrontano dopo l’ennesimo pareggio. «Abbiamo subito tre tiri in porta e preso 2 gol: la squadra è molto giovane, però non si può rincorrere in tutte le partite», è intervenuto dopo il 2-2 in rimonta con la Cynthialbalonga Adriano Fantoni. «I margini di miglioramento sono tanti, ma è necessario farlo subito perché il campionato non aspetta», ha detto ancora il direttore generale del Latte Dolce, che finora ha collezionato 5 pareggi e una sconfitta, e 11 reti al passivo contro le 9 segnate.

Qui Olbia

Insieme all’Olbia i sassaresi vantano la peggior difesa del Girone G. Tuttavia, i bianchi, penultimi con 2 punti, stanno decisamente peggio: non solo segnano meno (5 gol), ma il cambio in panchina tra Marco Amelia e Lucas Gatti ha fruttato solo un pari. Ciliegina sulla torta, in settimana è scoppiata la bomba dell’indagine aperta dalla Procura federale per presunti atti di razzismo e intimidazioni all’interno dello spogliatoio. «Vicende extra-campo che saranno affrontate nelle sedi opportune e che, spero, non incidano sulla partita con la Paganese», ha commentato Gatti presentando il match con la quinta della classe. «Noi dobbiamo pensare a essere competitivi: ci attende una partita importante, 3 punti con la Paganese darebbero un senso al punto fatto con la capolista Cassino», ha spiegato il tecnico argentino, che ha voluto scusarsi con i tifosi presenti in trasferta domenica per non essere andato a salutarli dopo il triplice fischio: «Ero deluso, ma nessun risultato giustifica la mia mancanza».

Alla stessa ora l’Ilva se la vedrà con la Gelbison. «Speriamo che una sfida così stimolante contro una delle protagoniste del torneo possa tirare fuori il meglio di noi», auspica l’allenatore dei maddalenini Carlo Cotroneo. Infine il fanalino di coda Cos, che si è rinforzato con Nino Pinna. L’attaccante di Bosa ha iniziato la stagione con l’Albenga, collezionando 6 gol in 8 gare: quel che ci vuole per scardinare la difesa del Trastevere e ripartire.

RIPRODUZIONE RISERVATA