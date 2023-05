In vetrina tutti i tesori della città 

Ci sono 25 buone ragioni, in questo fine settimana, per non stare in casa: perché scoprire Carbonia non significa rinfrescare la memoria su ciò che esiste da 85 anni, ma anche su quanto esisteva secoli e millenni prima. Questo “ripasso”, per i carboniensi e non, si chiama Monumenti aperti: domani e domenica Carbonia aderisce all’edizione 27 di questo format turistico culturale didattico organizzato da Imago Mundi col patrocinio del Comune, rientrato nella rete della manifestazione lo scorso anno.

Le visite

Potranno essere visitati gratis 25 siti, molti divenuti imprescindibili e quasi abitudinari (ma tuttora c’è chi a Carbonia non sa dove sia la Grande Miniera), altri sono nuovi, Si tratta dell’Osservatorio multimediale delle Zone umide allestito anni fa e usato solo 6 mesi in quello che ora è diventata nell’ex albergo operaio di prima accoglienza di piazza Repubblica una posada del Cammino di Santa Barbara, poi il teatro Centrale, poi la scuola “Satta” edificata nel ‘39, infine l’antico borgo di Medadeddu (col murales dedicato a don Giovanni Diaz) che secoli fa quando nacque si richiamava alla famiglia d’origine: Is Cabiddus. Si sommano i siti consolidati «su cui puntiamo per il rilancio turistico» precisa il vice sindaco Michele Stivaletta. Sono la Torre Civica ex Littoria (sono spuntate le tracce degli affreschi realizzati alla nascita della città), la chiesa di San Ponziano col campanile visitabile, la chiesetta operaia del Lotto B, la casa del Mutilato di viale Trento, gli itinerari di architettura moderna (un trenino farà ogni ora il giro della città di Fondazione), il Dopolavoro di piazza Roma, il borgo col cimitero storico di Serbariu, lo stadio Zoboli, il Dopolavoro di piazza Primo maggio, il parco archeologico Cannas di Sotto, quello di Monte Sirai, il Nuraghe Sirai, Bacu Abis (pozzo Castoldi, la chiesa e piazza Santa Barbara), la Grande miniera di Serbariu con tutto ciò che contiene) quindi piazza Venezia col percorso a Cortoghiana.

Il rifugio antiaereo

Menzione speciale per il rifugio antiaereo di via Nuoro: il Comune sta partecipando a un bando per renderlo fruibile sempre. «Carbonia sarà pure giovane – avverte l’assessore alla Cultura Giorgia Meli – ma ha un patrimonio ricco di presente e passato».