In vetrina pane e dolci da tutta l’Isola 

Il buon profumo del pane cotto arriva fino a via Neghelli. Davanti al forno a legna ci sono Luciano Serra e Marisa Pinna a cucinare su moddizzosu , impastato all’alba e lasciato riposare in su canisteddu , una grande cesta in canna. La DomusArT da ieri a lunedì è a la casa del pane e dei dolci realizzati con la pasta di mandorle: una mostra “In nome del pane” che da ormai quarantatré anni è diventata un appuntamento imperdibile per tutti i paesi della Sardegna che, ancora, oggi, mantengono viva la lunga tradizione della panificazione. Organizzato dalla Pro Loco è l’unico evento nell’Isola che espone tanti tipi di pane e dolci provenienti da territori e usanze diverse tra loro.

Il mondo contadino

Il cortile dell’ex casa Angioni in ogni suo angolo racconta il mondo contadino. Giuliano Zedda con il tipico abito quartuccese offre un bicchiere di vino bianco locale: «Assaggialo, è dolcissimo», dice. Ci sono le cassette dell’uva appena tagliata e offerta da Efisio Perra. Un pastore sta preparando il formaggio: è seduto su una seggiola in legno, in su caddarxu , le sue mani si muovono armonicamente, lavorano il latte caldo che con il siero si trasforma di una graziosa forma di formaggio. «Prima di poterlo assaporare bisogna farlo raffreddare», spiega ai curiosi che si sono fermati ad osservarlo. Il pane è già pronto: tagliato a fette in un vassoio di sughero e coperto da una tovaglia di stoffa. Poi ci sono i cestini di Sinnai e le ceramiche di Assemini, ma anche i vini delle cantine di Monserrato, Serdiana, Dolianova, Oliena, Quartu, Sinnai, Soleminis, Bosa.

«Abbiamo ampliato le conoscenze, ci sono tanti tipi di pane. Ci sono già tanti visitatori, speriamo ne arrivino ancora di più. Siamo arrivati fin qui conservando le nostre tradizioni: il pane è cultura, identità e condivisione. Dobbiamo preservare la nostra memoria anche per chi non vive più in Sardegna», commenta la presidente della Pro Loco Anna Chiara Loi.

Cento pani, cento vetrine

Bisogna, però, varcare il grande portone in legno della sala principale della casa campidanese per ammirare le circa cento vetrine che mettono in mostra l’arte del pane: da quello delle feste a quello della tavola, che insieme ai dolci, decorati e guarniti con la pasta di zucchero, sembrano piccole bomboniere tutte da gustare. Le artigiane arrivano da Sestu, Bosa, Dorgali, Orroli, Pula, Castiadas, Nuoro, Banari, Porto Torres, tanti altri centri dell’Isola dove ancora all’alba si accende il forno a legna per prepararlo «come lo si faceva una volta». Sullo sfondo della DomusArt la musica dell’organetto di Francesco Masala che accompagna la voce dei fratelli Giorgio e Dino Pinna, è, invece, un invito a ballare in cerchio il ballo sardo. Ospite d’eccezione la Pro Loco di Matera con il suo pane e le spighe del grano Cappelli. «Siamo felici di essere qui, speriamo di poter presto restituire la grande ospitalità con cui Quartucciu ci ha accolto», afferma entusiasta il presidente Giuseppe Cotugno.

