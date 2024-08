In vetrina ogni angolo dell’Isola: nei colori e nelle fogge degli abiti identità, storia e tradizioni forti 

È l’evento capace di stringere la regione in un caldo abbraccio. Tra le vie di Nuoro ogni angolo di Sardegna si sente rappresentato. La sfilata degli abiti tradizionali è l’appuntamento principale di una manifestazione giunta alla 124esima edizione. I gruppi saranno oltre 50, anche stavolta. Desiderosi di stupire, di sventolare con orgoglio identità, storia, colori e senso di appartenenza. Domattina l’Isola sfilerà fiera, a partire dalle 10. E sullo sfondo i cavalieri, protagonisti immancabili che non vedono l’ora di solcare la città e di farsi acclamare dalla folla.

Abiti e gruppi

L’atmosfera si surriscalda, le emozioni iniziano a prendere il sopravvento. «Perché Nuoro trasmette ovunque l’idea di essere una meta nella quale la partecipazione costituisce una sorta di riconoscimento, di appartenenza», afferma Francarosa Contu, per parecchi anni responsabile dei musei dell’Istituto superiore regionale etnografico.

«Credo che questo sia il valore più grande, che a tutti i costi questa manifestazione deve continuare a pretendere e coltivare», sottolinea. Concetti chiari, avvalorati da quell’aria di festa che conquista. L’umore è alle stelle, in Barbagia l’ultima domenica di agosto è la giornata più sentita dell’anno. Gruppi a parte, in tanti indosseranno l’abito della tradizione e sfileranno anche in autonomia. Sì, perché la festa del Redentore evoca un forte senso di comunità, di orgoglio identitario.

Isola in vetrina

Nuoro diventa sempre più il cuore dell’Isola. Il 25 agosto si rinnova l’appuntamento in Barbagia, come da prassi consolidata. La Sardegna solcherà il centro storico, con i suoi tantissimi figuranti. Donerà fierezza e un colpo d’occhio magico alla folla estasiata. Soprattutto, mostrerà quelle tradizioni che ciascun paese custodisce da secoli, con immutata passione.

«Per ogni figurante vi è una regola che occorre sempre rispettare», puntualizza Francarosa Contu. Spiega: «Non basta indossare l’abito. Prima, infatti, occorre conoscere in maniera approfondita la realtà vestimentaria di quel determinato centro. In ogni luogo, d’altronde, si è sviluppata nei secoli». L’esperta prosegue: «Stiamo parlando di valori che devono essere rispettati perché sono collettivi. Nessuno può abusarne o trasformarli arbitrariamente, facendone cosa propria, come se fosse un gioco». Ecco le basi da cui partire, l’approccio indispensabile per vivere nel modo migliore possibile una giornata ricca di significati. Al Redentore la regione si svela, si mette in vetrina e porge in dono la sua storia al numeroso pubblico assiepato lungo il percorso.

«La tradizione va rispettata, sempre - precisa Francarosa Contu -. Soprattutto, bisogna rispettare la “cronologia” di ogni luogo nella riproposizione. Oggi noi riproduciamo questi abiti e rappresentiamo realtà ormai scomparse. Dunque, non abbiamo alternative: dobbiamo essere rigorosi e rispettosi».

Sviste e consigli

Francarosa Contu non si nasconde. Questa donna barbaricina ha una voglia matta di condividere le sue conoscenze, di metterle a disposizione di un “popolo”. «A mio avviso l’errore più grande è quello di arrivare alla festa del Redentore, così come alle altre manifestazioni importanti che si svolgono in Sardegna, pensando di essere dei figuranti senza le giuste consapevolezze». L’esperta spiega: «Non si possono indossare abiti all’ultimo minuto, spesso prestati senza averli mai indossati e provati. Oltretutto, senza riflettere neppure un momento sulla società che li ha prodotti, sulle comunità. Gli errori più gravi si verificano quando mancano questi presupposti».

Tuttavia, la sensazione è che i giovani stiano dando messaggi forti, virtuosi. «Negli ultimi tempi ho notato parecchi miglioramenti, non solo tra i figuranti che sfilano ma innanzitutto tra chi alle spalle di questi ragazzi svolge un lavoro di ricerca nelle proprie comunità». Francarosa Contu aggiunge: «Ci sono gruppi che hanno fatto un grosso lavoro, che come prima cosa hanno consultato le fonti iconografiche. I risultati si vedono subito quando sfilano. È questa la direzione giusta da seguire».

Cavalieri e amazzoni

Al Redentore la presenza dei cavalieri non è secondaria, non può esserlo. L’Isola è terra di cavalli, di tradizioni equestri radicate, indissolubili. Ovunque si parla di questo animale, c’è traccia della sua presenza, del suo passaggio.

Francarosa Contu conclude: «Pure tra chi sfila a cavallo ho notato grosse migliorie negli ultimi anni. Le raccomandazioni sono le solite: copricapo in testa e abbigliamento adeguato».

