In vetrina le birre artigianali 

Via alla sesta edizione della rassegna ExMè beer fest tra birre artigianali, street food e musica. Oggi la giornata conclusiva dell’evento iniziato ieri, diventato punto di riferimento per il settore e di festa per gli amanti della birra artigianale che possono scoprire i sapori autentici del territorio. L’iniziativa è promossa dall’associazione “A nobas”, in collaborazione con ExMè, Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Campagna amica e il Consorzio birra italiana. Cinque birrifici propongono le loro migliori produzioni.

Ieri alle 18 il taglio del nastro inaugurale e l’apertura degli stand dei birrifici Trulla (Nuoro), Masko (Fonni), Nora (Oliena), Liera (Bolotana) e Centoteste (Tortolì). Oggi alle 10.30 il convegno “La birra artigianale sarda dal campo al bicchiere” al secondo piano dell’ExMè. L’incontro, moderato da Alessandro Serra, direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, ospita Francesco Mattana, il commissario del Comune Giovanni Pirisi, il questore Alfonso Polverino, Giuseppe Chighini, Antonio Madeddu e Luca Saba, direttore regionale Coldiretti. Conclude il presidente provinciale Leonardo Salis. Alle 12 premiazione della miglior birra. A seguire la degustazione guidata di birre artigianali con abbinamenti gastronomici a cura di Giuseppe Chighini e Antonio Madeddu.

