VaiOnline
Sarule.
20 settembre 2025 alle 01:10

In vetrina l’arte dei tappeti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Autunno in Barbagia, oggi e domani, assieme a Lodine, fa tappa a Sarule. Due comunità custodi di tradizioni antiche, saperi artigianali e vivaci espressioni culturali.

Sarule, in particolare, mette in mostra i suoi tappeti tessuti su antichi telai verticali e un patrimonio che intreccia archeologia ed enogastronomia. I circa 40 siti archeologici, tra cui le domus de janas di Neunele, Sa Neale e Sa Pranedda, testimoniano radici che risalgono al Neolitico. Le tradizioni culinarie propongono prodotti come “coccone”, “gatzas”, “savadas”, “aranzadas” e “casadinas”. La casa museo Giudice Ladu farà da cornice alle cortes, le vie del paese saranno animate da musiche itineranti, organettisti e gruppi folk. Previste presentazioni letterarie, laboratori artigianali, l’arte effimera dell’infiorata, la vestizione della sposa e serate tra canti, balli e convivialità. «Con Lodine e Sarule, Autunno in Barbagia mette in luce la straordinaria varietà delle comunità barbaricine - dice Agostino Cicalò, presidente della Camera di commercio di Nuoro -. Due paesi aprono le loro porte con autenticità e passione, offrendo esperienze uniche tra artigianato, tradizioni e cultura popolare».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, il Gallo canta due volte

Una doppietta di Belotti ribalta il Lecce: i rossoblù si godono il terzo posto 
Eolico Offshore

Barricate ad Alghero: «Capo Caccia non sarà un parco industriale»

Iniziati i rilievi geologici in mare per le 27 torri da oltre 300 metri 
Caterina Fiori
Energia

Rinnovabili sotto accusa: «Costi insostenibili»

Da Cagliari l’attacco alle politiche verdi di Bruxelles: «Il Green deal è eurocentrico» 
Alessandra Carta
Cronaca

Strage di cavalli a Senorbì

Tre anglo-arabi sardi uccisi con un colpo di arma da fuoco al cuore 
Paolo Carta
Sanità

Ares, nuova organizzazione e polemiche

Sì all’atto aziendale «in un’ottica di progressivo miglioramento dei servizi» 