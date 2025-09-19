In vetrina l’arte dei tappeti 

Autunno in Barbagia, oggi e domani, assieme a Lodine, fa tappa a Sarule. Due comunità custodi di tradizioni antiche, saperi artigianali e vivaci espressioni culturali.

Sarule, in particolare, mette in mostra i suoi tappeti tessuti su antichi telai verticali e un patrimonio che intreccia archeologia ed enogastronomia. I circa 40 siti archeologici, tra cui le domus de janas di Neunele, Sa Neale e Sa Pranedda, testimoniano radici che risalgono al Neolitico. Le tradizioni culinarie propongono prodotti come “coccone”, “gatzas”, “savadas”, “aranzadas” e “casadinas”. La casa museo Giudice Ladu farà da cornice alle cortes, le vie del paese saranno animate da musiche itineranti, organettisti e gruppi folk. Previste presentazioni letterarie, laboratori artigianali, l’arte effimera dell’infiorata, la vestizione della sposa e serate tra canti, balli e convivialità. «Con Lodine e Sarule, Autunno in Barbagia mette in luce la straordinaria varietà delle comunità barbaricine - dice Agostino Cicalò, presidente della Camera di commercio di Nuoro -. Due paesi aprono le loro porte con autenticità e passione, offrendo esperienze uniche tra artigianato, tradizioni e cultura popolare».

