In vetrina la Sardegna dei Cammini 

Destagionalizzazione, valorizzazione del territorio oltre mare e spiagge, diffusione delle tradizioni e allargamento dell’offerta: anche con “Noi Camminiamo in Sardegna”, iniziativa in rampa di lancio per l’inizio di ottobre (2-7), i temi sui quali batte l’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, non cambiano. Né cambiano gli slogan con i quali ama proporli: «Siamo ultimi ma vogliamo diventare primi»: quante volte l’abbiamo sentito? Stavolta, però, l’assessore ha dovuto incassare una perentoria smentita e non avrebbe potuto esserne più felice: «Non soltanto non siete mai stati ultimi, ma sul tema del turismo lento, dei cammini e della legislazione che norma, ad esempio i “sentieri” siete molto più avanti di quasi tutte le regioni». A parlare, con l’autorevolezza che una lunga barba bianca garantisce, è stato Pier Giorgio Oliveti, giornalista turistico di lunghissimo corso, attivo con CittàSlow e socio di quel Gist (l’associazione stampa turistica) che ha stretto un patto con la Regione per mettere i vetrina i 15 cammini spirituali.

L’iniziativa

Con la vicepresidente del Gist, Ada Mascheroni, alcuni dei sindaci dei 300 comuni coinvolti, i rappresentati di enti (come Forestas), associazioni e tour operator, ha illustrato l’iniziativa che vuole lanciare il turismo lento, dei cammini che non sono semplice trekking ma seguono percorsi spirituali. Il 7 ottobre, a Laconi, l’esperienza allestita da Assessorato e Gist, tirerà le conclusioni di 4/5 giorni passati sul territorio, a testare parte dei 15 cammini (alcuni tratti di 8 fra questi) che la Regione sta coordinando in un’offerta unica e organica. Un’offerta che chiamerà i paesi sardi (Laconi il primo) a cercare di attivare nuove forme di accoglienza.

I temi

«È un modello di turismo esperienziale, nel quale i cammini, le destinazioni di pellegrinaggio e i borghi, accompagnati dall’ospitalità, rappresentano una nuova proposta turistica unitaria, orientata ad integrare il tradizionale e consolidato turismo balneare», ha detto Chessa, durante la presentazione. «Al centro della sua strategia ci sono temi come la sostenibilità, lo spopolamento, il presidio del territorio». Sarà un test per capire «il livello di fruibilità dei cammini e degli itinerari spirituali, così da poterli promuoverli sul mercato nazionale e internazionale». Cinquecento persone (70 i giornalisti o raccontatori vari) parteciperanno, zaino in spalla. ( c.a.m. )

