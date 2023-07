In vetrina la biodiversità dei formaggi sardi 

«Tutelare, promuovere e divulgare i prodotti lattiero-caseari, espressione del sapere millenario dei nostri pastori e casari». Lo ha detto l’assessora regionale all’Agricoltura, Valeria Satta, alla presentazione di “Cheese, le forme del latte”, l’iniziativa internazionale dedicati ai formaggi e alla loro biodiversità. Sarà a Bra (Cuneo) dal 15 al 18 settembre, è stato annunciato ieri a Cagliari anche dal presidente di Slow food Italia, Giacomo Miola, e da quello di Slow food Sardegna, Valerio Taras.

Saranno presenti oltre quattrocento espositori, e poi casari, pastori, affinatori e appassionati da tutto il mondo. Lo slogan “Il sapore dei prati” evidenzia come dal latte di animali alimentati al pascolo nascano i formaggi migliori a latte crudo, rispettosi dei territori, del benessere animale e della salute. Dall’Isola arriveranno micro-caseifici delle zone rurali e aziende affermate, come quella del grana di Nulvi.

«È fondamentale mettere in vetrina i nostri produttori e le nostre aziende, in un momento di grande ripresa. La collaborazione con Slow food è molto importante», aggiunge l’assessora, «Il mio obiettivo sarà sempre dare massima importanza ai nostri produttori. Sfrutteremo ogni occasione per promuoverli. Continuiamo a parlare di Sardegna e aspettiamo il ritorno magnifico che stiamo ottenendo da otto mesi a questa parte».

