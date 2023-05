In vetrina i trenta gioielli della città 

In vetrina i monumenti religiosi, con la Basilica di Sant’Elena che aprirà le porte sabato dalle 9,30 a mezzogiorno: sarà visitabile la chiesa intitolata alla patrona di Quartu, compresi i dipinti su tela esposti nella sagrestia. Visite guidate - sabato e domenica - nella parrocchia di Sant’Agata, fresca di restyling, e nelle altre chiese storiche della città: del Sacro Cuore, di San Benedetto, di Bonaria, di Santa Maria di Cepola, di Sant’Efisio, e di San Giovanni Evangelista. Non solo: si potrà visitare il cimitero monumentale e il piccolo tempio dedicato a San Pietro di Ponte.

Trenta bellezze in vetrina, con l’incognita maltempo previsto nel fine settimana. La città si prepara per la due giorni di Monumenti Aperti - in programma sabato e domenica - per un’edizione, la ventisettesima, che sa di ritorno alla normalità dopo gli anni bui del Covid.

Chiese e arte

Protagoniste l’arte, la storia, la cultura e la natura del territorio quartese, un percorso che consentirà ai visitatori di riscoprire le meraviglie della città.

Ma il percorso culturale del weekend si allarga anche nell’agro, con la chiesetta campestre di Nostra Signora del Buoncammino dove i volontari della Pro Loco faranno da cicerone ai visitatori.

Il sindaco

Come sempre c’è il coordinamento dell’associazione Imago Mundi, e per il secondo anno consecutivo la manifestazione culturale può contare sull’Alto patrocinio del Parlamento europeo. Con la collaborazione delle scuole, delle associazioni locali e del Comune. «Monumenti Aperti rappresenta uno straordinario veicolo di diffusione culturale per l’intera isola e una vetrina imprescindibile per il nostro territorio, che attraverso questa iniziativa riscopre le sue radici offrendo i suoi siti storici e culturali alla fruizione dei visitatori e della collettività locale», commenta il sindaco Graziano Milia. «Si tratta di un’occasione unica di coinvolgimento per un’intera comunità chiamata a partecipare e a rivivere le tappe di un percorso dipanato nei secoli, ritrovando in ciò la ragione profonda del proprio sé collettivo».

Storia e archeologia

La due giorni all’insegna della cultura sarà l’occasione anche per visitare gli storici fortini che resistono lungo la costa, compresi quelli del Simbirizzi, la Torre Carcangiolas, con il comitato di Margine Rosso e il gruppo scout Agesci Quartu che guiderà i presenti alla scoperta di uno spaccato di storia quartese.

Saranno visitabili inoltre l’ex Montegranatico, sede della scuola civica di Musica Luigi Rachel, la cappella e l’asilo Dessì Dedoni, la casa museo Sa Dom’e Farra, l’ex caserma dei carabinieri, le case campidanesi Denotti Falqui e Murgia Casanova, l’ex Convento dei Cappuccini, piazza Olla, la cantina di Casa Fois e la biblioteca di via Dante. Visite guidate anche a Casa Olla, nella Villa Romana, nella torre di Foxi, nel Nuraghe Diana - con l’archeologa Patrizia Zuncheddu - e nel parco di Molentargius.

