In vetrina i tesori dell’artigianato 

Sarà il museo Murats ad ospitare la cinquantasettesima edizione di Tessingiu, la mostra dell’artigianato artistico della Sardegna. Organizzata dal Comune di Samugheo e Orientare Srl in collaborazione con il Murats, sarà inaugurata oggi alle 19 e potrà essere visitata sino all’8 settembre. Trentotto gli espositori, venti di Samugheo e gli altri in arrivo da diversi centri dell’Isola: arte tessile, ferro, vetro, ceramica, legno, gioielli e molto altro. Un numero di artigiani ridotto rispetto al passato, ma non si poteva fare diversamente visto che l’ex cantina sociale, importante esempio di archeologia industriale e teatro dell’evento, è interessata da lavori.

Il valore

«Nonostante sia un’edizione più contenuta, questo non ha intaccato il valore e il significato della mostra, sicuramente abbiamo conservato e portato avanti quella una delle più alte espressioni dell’artigianato artistico dell’intera Sardegna. Il problema resta la certezza di risorse, senza risulta difficile programmare», ha detto il sindaco Basilio Patta durante la presentazione. «L’Amministrazione comunale è disposta a fare qualsiasi sforzo per proseguire – ha aggiunto il suo vice Massimiliano Urru -. Tessingiu è un biglietto da visita per la Sardegna intera». L’allestimento interessa tutte le sale del museo, «al piano superiore abbiamo voluto riservare una serie di spazi ad una selezione di pezzi storici delle nostre collezioni antiche con manufatti che vanno dalla fine del Settecento ai primi del Novecento posti in dialogo con manufatti realizzati da artigiani contemporanei – ha spiegato il direttore artistico Anna Rita Punzo -. Questo consentirà ai visitatori di entrare a far parte di una sorta di cortocircuito temporale che consentirà di conoscere non solo l’origine dell’artigianato ma anche la sua evoluzione nel tempo».

L’omaggio

Il percorso si apre con un omaggio a Giovanni Barra , artigiano del legno di Samugheo che recentemente è venuto a mancare: da un antico telaio si liberano in volo i fusi da lui realizzati. Stasera interverranno il sindaco Patta, il vicesindaco Urru, la direttrice del Murats Anna Rita Punzo e rappresentanti della Regione. In occasione dell’inaugurazione sarà inoltre presentato il concorso di idee “AnnodARTE”, nuova formula del progetto promosso dal Comune nel 2013 e diretto alla valorizzazione della tessitura locale che, nella versione 2.0, andrà ad abbracciare anche la manifattura del legno, del ferro e dei tessuti lavorati. Previsti inoltre eventi collaterali.

RIPRODUZIONE RISERVATA