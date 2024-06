In vetrina i sapori del piccolo borgo 

Il centro storico ospiterà, l’8 e il 9 giugno, il Festival del Gusto ussassese – gastronomia, cultura & tradizione. Stand e antiche case saranno aperti per accogliere i turisti. Tante le bontà da degustare e acquistare come coccois prenas, culurgionis cun meccuda, strippiddi, pani ’e saba, piricchittus. Si parte sabato alle 12 con l’inaugurazione della kermesse orchestrata dalla Pro Loco guidata da Davide Concu in collaborazione con il Comune. Alle 16.30 spazio al laboratorio de is culurgionis. Domenica si potrà partecipare “Alla scoperta delle erbe officinali: passeggiata esperienziale nel territorio di Ussàssai”, organizzata dall’associazione “Trempa Orrùbia” in collaborazione con il Comitato Biodiversità “Mela ‘e Ussàssa”. Appuntamento alla Madonnina di Serr’e Lugi alle 8.30. Gli stand invece apriranno alle 10. Il ricco programma prevede un laboratorio per la realizzazione di formaggio e ricotta e un altro di distillati e vini aromatici, a cura dell’esperto Massimiliano Deidda. Nelle due giornate sarà possibile visitare il museo etnografico e la pinacoteca comunale, vedere le sfilate di diversi gruppi folk. Non mancheranno l’accompagnamento musicale itinerante, i balli e l’animazione per i bambini.

RIPRODUZIONE RISERVATA