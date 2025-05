In vetrina i monumenti della città 

Le foto dei bambini di un tempo, tappezzano il grande loggiato bagnato dal sole. Sono i primi alunni dell’asilo Steria in via XX Settembre, gestito dalla Congregazione delle Figlie della carità, donato da un privato, Anacleto Steria, nei primi del Novecento e che fu anche centro per bambini con malattie agli occhi, ospedale militare e orfanotrofio. In attesa di festeggiare i cento anni nel 2026, lo spazio è uno dei pezzi forti dell’edizione quartese di Monumenti aperti, al via ieri e che anche oggi per tutta la giornata, dalle 10 alle 20, porterà centinaia di visitatori tra chiese, fortini e altri siti storici del territorio.

I ricordi

A fare da guida in questo enorme asilo che profuma di passato e che è anche casa di accoglienza per minori non accompagnati e per madri in difficoltà, è suor Giuliana 57 anni, un vulcano di entusiasmo e di conoscenza che ha sapientemente raccolto e ritrovato non solo le foto ma anche tutti gli oggetti antichi allestiti nelle varie stanze, da un angelo di cartapesta degli anni Trenta ad affreschi e rosari e ancora gli attrezzi della tradizione contadina di quando la casa era privata.

«Sono qui da 10 anni » racconta suor Giuliana, «e abbiamo visto andare e venire tanti bambini. Abbiamo tanti posti, ma purtroppo il calo delle nascite ma anche la crisi conseguente al Covid, hanno fatto diminuire il numero degli iscritti».

La star

Nella prima giornata la star è sempre il nuraghe Diana di Is Mortorius con tantissimi visitatori accompagnati dall’archeologa Patrizia Zuncheddu, con un tour anche tra gli ultimi ritrovamenti della campagna di scavi attualmente in corso. Tornando in centro a Sa dom’e Farra a fare da guida ci sono i bravissimi studenti della scuola media di via Tiziano che illustrano i segreti di quello che fu il primo museo etnografico della città. La lolla poi ospita un’esposizione di opere di artisti locali in collaborazione con Art Tac, agenzia di servizi d’arte.

Folla anche all’antico macello, oggi sede delle biblioteche completamente restaurate a misura di disabili. Uno spazio d’inclusione come il colorato pranzo che l’associazione Arcoris ha offerto a tutti i presenti.«Nella nostra grande famiglia, arrivano persone di tutte le nazionalità che sono qui per offrire i piatti tipici dei loro paesi, dal Senegal al Kurdistan», dice la presidente Arlen Aquino.

Musica e arte

E ancora concerti al Montegranatico con la scuola civica di musica e all’ex Convento dei cappuccini. La chiesetta di Sant’Efisio, in attesa di restauro, apre con i ragazzi dell’istituto comprensivo di via Perdalonga impegnati a mostrare il più antico affresco della Vergine del fulmine dei primi del 1700 e un dipinto del 1723 che raffigura Maria Piras: si dice che fosse stata proprio lei a far erigere la chiesa anche se altre fonti la datano nel periodo medioevale.Anche oggi si potranno visitare 22 siti tra cui i fortini del Simbirizzi.

