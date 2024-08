In vetrina coralli proibiti, un commerciante nei guai 

In vetrina aveva messo la mandibola di uno squalo e coralli. Ma nessuno di questi prodotti messi in vendita da un commerciante che opera a Lotzorai era accompagnato dalla necessaria documentazione che ne attestasse la legale origine. L’esercente è finito nei guai, dopo il blitz operato dai carabinieri forestali del nucleo Cites di Cagliari. I militari, il cui nucleo cura il controllo e il monitoraggio - anche sul web e sui social network - del commercio di esemplari all’interno di negozi di animali, vivai, mostre faunistiche, circhi, allevamenti professionali e amatoriali, hanno scoperto che quattro esemplari (una mandibola di squalo leuca) e tre coralli diffusi nella zona dell’Indo-Pacifico erano stati messi in vendita senza la documentazione e, quindi, sottratti alla tracciabilità. I carabinieri hanno potuto verificare che quei reperti non erano censiti in alcuna banca dati. Effettuati i dovuti accertamenti, gli esperti del Cites hanno denunciato il commerciante e messo gli esemplari sotto sequestro, provvedimento finalizzato alla confisca: la mandibola dello squalo e i coralli potranno successivamente essere utilizzati per scopi scientifico-divulgativi. Il personale specializzato dell’Arma è arrivato in Ogliastra per verificare il rispetto della convenzione di Washington, sottoscritta da più di 160 Paesi con l’obiettivo di tutelare la biodiversità applicando delle regole al commercio di specie di flora e fauna a rischio di estinzione. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA