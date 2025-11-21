In vetrina artigiani e prodotti tipici 

A Jerzu confezionano berretti, portando avanti una storia di famiglia da quasi cent’anni. Ad Arzana Evelina Nieddu prepara i culurgionis alla veneranda età di 98 anni. Lo fa insieme alla sorella Emma, più giovane di undici anni. A Lanusei la selleria Meloni è un’eccellenza dal 1969. A Bari Sardo preparano una succulenta minestra con fette di casu agedu.

Alcuni mestieri rischiano di scomparire, ma in Ogliastra lottano per sopravvivere e lo fanno con orgoglio identitario. Li racconta Luigi Pomata, lo «chef del tonno rosso», stellato Michelin con il ristorante che porta il suo nome a Cagliari. È lui a guidare una troupe di Sky che, da lunedì scorso, sta curando un documentario che prossimamente verrà trasmesso su Gambero Rosso, il canale tematico di cucina e vino. La trasmissione, Sardegna experience, è un intreccio di racconti sul territorio.

La troupe ha in programma la visita in undici paesi della zona, celebre nel mondo per la longevità: Arzana (con visita a Ruinas), Bari Sardo, Baunei, Jerzu, Lanusei, Santa Maria Navarrese, Tertenia, Tortolì (oggi l’incontro con i soci della Cooperativa pescatori Tortolì), Ulassai, Urzulei e Villanova. L’iniziativa, dietro la quale emerge anche la collaborazione di Raffaele Sestu, presidente dell’Unpli Sardegna e studioso di longevità, è finanziata dall’assessorato regionale dell’Agricoltura e dal Gal Ogliastra. «Raccontiamo eccellenze e peculiarità dell’Ogliastra, non solo nell’ambito enogastronomico ma - ha precisato Pomata - spaziando anche sull’artigianato e sulla cultura». (ro. se.)

