VaiOnline
Lanusei.
21 novembre 2025 alle 01:13

In vetrina artigiani e prodotti tipici 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Jerzu confezionano berretti, portando avanti una storia di famiglia da quasi cent’anni. Ad Arzana Evelina Nieddu prepara i culurgionis alla veneranda età di 98 anni. Lo fa insieme alla sorella Emma, più giovane di undici anni. A Lanusei la selleria Meloni è un’eccellenza dal 1969. A Bari Sardo preparano una succulenta minestra con fette di casu agedu.

Alcuni mestieri rischiano di scomparire, ma in Ogliastra lottano per sopravvivere e lo fanno con orgoglio identitario. Li racconta Luigi Pomata, lo «chef del tonno rosso», stellato Michelin con il ristorante che porta il suo nome a Cagliari. È lui a guidare una troupe di Sky che, da lunedì scorso, sta curando un documentario che prossimamente verrà trasmesso su Gambero Rosso, il canale tematico di cucina e vino. La trasmissione, Sardegna experience, è un intreccio di racconti sul territorio.

La troupe ha in programma la visita in undici paesi della zona, celebre nel mondo per la longevità: Arzana (con visita a Ruinas), Bari Sardo, Baunei, Jerzu, Lanusei, Santa Maria Navarrese, Tertenia, Tortolì (oggi l’incontro con i soci della Cooperativa pescatori Tortolì), Ulassai, Urzulei e Villanova. L’iniziativa, dietro la quale emerge anche la collaborazione di Raffaele Sestu, presidente dell’Unpli Sardegna e studioso di longevità, è finanziata dall’assessorato regionale dell’Agricoltura e dal Gal Ogliastra. «Raccontiamo eccellenze e peculiarità dell’Ogliastra, non solo nell’ambito enogastronomico ma - ha precisato Pomata - spaziando anche sull’artigianato e sulla cultura». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Contu (Fimmg): «Manca un’organizzazione stabile»

Gli “Ascot” in tilt Pazienti in fila per ore, i medici lasciati soli

Gli ambulatori territoriali nati dove mancano le cure di base 
Cristina Cossu
Il caso

«Arzu non agì da solo» Indagati in libertà, la Cassazione si oppone

Delitto Marongiu, il ruolo dei familiari del 56enne morto suicida in carcere 
Simone Loi
Il caso

La bandiera palestinese non sventola più: polemiche a Guspini

Il vessillo è stato rimosso dopo il ricorso di un cittadino 
Giovanni G. Scanu
Rifiuti

Il caos della plastica tra raccolte extra e il rischio di uno stop

A Selargius rientra l’emergenza Il Cal: la Regione dia indicazioni 
Federica Lai
L’Isola della crisi

Pensionati in piazza: «Un caffè non ci basta»

A Cagliari la protesta Spi Cgil contro «una manovra iniqua» che aumenta di 3 euro l’assegno minimo 
Umberto Zedda
La manovra

Canone Rai, scontro fra Lega e FI

Meloni stringe sulla legge di bilancio, vertice di maggioranza 