In vetrina abiti della Sardegna e di Bretagna 

Nuoro e la Sardegna incontrano la Bretagna negli abiti della tradizione. Il 21 agosto alle 18 al museo del Costume, la città accoglierà la seconda edizione di “Oltre l’abito”, l’iniziativa culturale organizzata dall’associazione Nugoresas per valorizzare e raccontare l’abbigliamento tradizionale.

Al centro della serata sarà il confronto tra Sardegna e Bretagna, due territori accomunati dalla ricchezza delle tradizioni e delle identità locali. «L’obiettivo è andare oltre l’aspetto estetico del costume - spiegano gli organizzatori - considerandolo come documento storico, espressione dell’identità di una comunità e testimonianza della vita di un territorio». A guidare il pubblico ci saranno lo studioso dell’abbigliamento tradizionale nuorese Marcello Ferreli, l’esperto dell’abito di Busachi, Giuseppe Mereu, e il bretone Jean-Pierre Gonidec, specialista del patrimonio vestimentario della Bretagna. La serata sarà presentata da Ottavio Nieddu. Gli abiti saranno mostrati dal vivo, indossati e raccontati nei dettagli, arricchiti da interventi di musica e di danza. L’iniziativa è inserita nel calendario culturale della festa del Redentore con l'intento di valorizzare e promuovere la cultura locale e coltivare il legame con le altre tradizioni europee.

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