In vetrina 156 cani premiati i migliori 

Successo per il primo raduno Sips, sezione provinciale Ogliastra per le le razze canine, tutelate dalla società italiana prosegugio “Luigi Zacchetti”. Nella pineta di Gairo Taquisara hanno partecipato 156 cani con relativi accompagnatori da tutta la Sardegna. «Un risultato soddisfacente perché tra i cani ci sono stati 46 riconoscimenti di razza (gran parte di proprietari ogliastrini) segno che anche in Ogliastra si sta puntando al miglioramento delle razze canine tutelate dalla Sips» dicono gli organizzatori.

