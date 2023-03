In vent’anni persi oltre duemila residenti 

Diminuisce ancora la popolazione a San Gavino e le nascite scendono ai minimi storici: sono appena 28 nel 2022 e ben nove in meno rispetto alle 37 del 2021. Gli abitanti scendono a quota 8169 mentre un anno prima erano 8266 in un paese dove la popolazione invecchia sempre di più e in cui i decessi sono stati 140.

Calo demografico

Il numero dei residenti attuali è ben lontano dal record di 10.327 persone raggiunto nel 1990: in 23 anni si sono persi ben 2158 abitanti, ma la situazione non va meglio negli altri paesi e il sindaco Carlo Tomasi, 72 anni, per anni primario del reparto di ostetricia e di ginecologia all’ospedale di San Gavino riflette sul fenomeno: «La diminuzione delle nascite è un fenomeno diffuso a livello nazionale e regionale. Ci sono pochi aiuti per le famiglie e anche come Comuni di sicuro potremo fare qualcosa in più. Molti giovani cercano fuori dal proprio paese condizioni di lavoro migliori, un fatto che porta a costituire lontano dal nostro territorio i nuovi nuclei familiari. A tutto ciò si è aggiunto in clima di grande incertezza dettato dal Covid-19».Molto critico è il consigliere del gruppo misto Stefano Altea: «Il dato delle nascite è estremamente preoccupante per il futuro del nostro paese. Se è vero che si tratta di un fenomeno di ordine nazionale, se non internazionale, è altrettanto vero come esso debba rappresentare sia la preoccupazione che la sfida principale per chi amministra. Una sfida che purtroppo, chi ha amministrato San Gavino, finora, ha miseramente fallito».

RIPRODUZIONE RISERVATA