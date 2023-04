In vendita terre, ruderi e una barberia 

L’altra partita importante si gioca a Torregrande: tra via Flavio Gioia e via della Pineta attendono di essere acquistati quattro terreni accatastati in zona F4 per un valore (da sottoporre a perizia di stima si precisa nella relazione) di oltre un milione 300mila euro. Sempre nella borgata, tra via dei Pescatori e via Trieste c’è un’altra area da cedere a 144mila euro.

Scorrendo il lungo elenco si trovano vecchi ruderi, qualche terreno appetibile e molti reliquati stradali. Come ogni anno il Comune fa la conta dei beni immobiliari di cui vorrebbe disfarsi per rimpinguare le casse. Nella visione più ottimistica oltre tre milioni di euro da incassare, ma il numero di aste già andate deserte tiene l’esecutivo con i piedi piantati a terra.

Le tre partite

L’altra partita importante si gioca a Torregrande: tra via Flavio Gioia e via della Pineta attendono di essere acquistati quattro terreni accatastati in zona F4 per un valore (da sottoporre a perizia di stima si precisa nella relazione) di oltre un milione 300mila euro. Sempre nella borgata, tra via dei Pescatori e via Trieste c’è un’altra area da cedere a 144mila euro.

I vecchi obiettivi

E poi ci sono le “mission impossible”. Resiste alle varie amministrazioni un’intera area del quartiere su Brugu: barberia, circolo e deposito da cui gli uffici di piazza Eleonora vorrebbero ricavare oltre 200mila euro. Tra gli irriducibili spicca il rudere di piazza Onroco: vale 205mila euro secondo le stime dell’Agenzia del Territorio, il problema è trovare qualcuno disposto a spenderli. Un privato ci aveva tentato nel 2010, salvo poi restituirlo all’amministrazione sette anni dopo (a fronte di un risarcimento di oltre 400mila euro), perché non era stato informato dei vincoli paesaggistici.

Tra le voci in elenco resiste anche l’Hospice di viale Cimitero, ceduto alla Asl in cambio di due piani di Palazzo Paderi: valore 900mila euro. A distanza di anni la permuta non è ancora stata completata, almeno nella parte di competenza dell’azienda sanitaria.

I lotti

Sparsi tra le frazioni e altri centri della provincia, alcuni appezzamenti, come la stazione di monta a Donigala, dalla quale in Comune contano di incassare 195mila euro. Completano il quadro i reliquati stradali, piccoli terreni rimasti fuori nella suddivisione di lotti edificabili. Alcuni valgono poche migliaia di euro altri, come quello in via Lupati, potrebbe fruttare oltre 20mila euro.

