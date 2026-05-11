In vendita l’ex sede della Provincia 

E’ stata una scuola materna, il deposito dei mezzi dei carabinieri tant’è che il piazzale esterno è noto come nucleo. Di sicuro non è stata una sede staccata dell’Università, come la Regione otto anni fa aveva sbandierato ai quattro venti, salvo non farne più nulla. Dal 2005 è diventata la prima sede ufficiale di quella che fu la neonata Provincia di Carbonia Iglesias, di cui da allora restano ancora le indicazioni stradali e le targhe, ma adesso il grande storico edificio di via Fertilia sta per cambiare proprietario. Anche se in realtà cambierà poco o nulla.

La vendita

A giorni infatti il nuovo consiglio provinciale voterà un atto tramite cui mutare classificazione dell’immobile ai fini della successiva alienazione. La vendita avverrà, ma in pole position non ci sono privati ma la “Si servizi”, la società in house della Provincia (un po’ come le municipalizzate dei Comuni) che conta una decina di maestranze per la cura di verde e manutenzioni di scuole e strade. «La procedura che porteremo al voto – dice il presidente della Provincia Mauro Usai – è necessaria per la cessione dello stabile alla nostra società in house, che è una srl, in base al prezzo che stabilità l’Agenzia delle entrate, dunque non sarà una quota simbolica: questo consentirà la ricapitalizzazione della società o per ripianare eventuali debiti e non è certo il nostro caso, oppure per accedere a un fondo di 2,5 milioni per interventi di messa in sicurezza dell’edificio ed è ciò che infatti noi intendiamo fare».

Palazzo vuoto

Al momento la sede di via Fertilia è per metà vuota. Dal 2005 ospitava le sedi di vari assessorati, gli uffici tecnici, quelli dei manutentori della società in house. Poi le Province vennero cancellate dal referendum, ma nel 2018 la sede di via Fertilia pareva destinata a un rilancio. Venne annunciato il progetto che prevedeva corsi universitari di Scienze della comunicazione, organizzazione dei beni culturali, ingegneria elettronica, elettrica ed informatica. Tutte discipline che comportano per gli studenti del territorio o pagarsi una camera a Cagliari o fare i pendolari. La Provincia aveva addirittura allestito alcuni locali sborsando migliaia di euro. Le lezioni non sono mai iniziate.

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