In vendita le antiche tegole della basilica 

Le vecchie tegole della basilica di Sant’Elena, ricordo di una storia lunga cento anni, non saranno gettate via. Dopo la loro sostituzione nel corso dei lavori conclusi di recente, potranno adesso essere acquistate con un’offerta dai cittadini: i fondi raccolti saranno poi utilizzati per finanziare le attività della parrocchia.

«Siamo pronti alla consegna» assicura il parroco don Alfredo Fadda, «già nel banchetto allestito per il presepe vivente».L’idea di “Una tegola per una tegola”, è tutta dell’ex vice parroco don Gianmarco Lorrai. L’intervento di rifacimento della cupola, che è stato portato avanti nei mesi scorsi insieme a quello di sistemazione e tinteggiatura dei muri, aveva costretto a sostituire tutte le tegole rovinate e ammalorate a causa delle infiltrazioni d’acqua che stavano mettendo a rischio gli affreschi della chiesa.

Da qui però il progetto di ridare a quelle mattonelle una nuova vita per non buttare via un pezzo di storia lungo cent’anni. Le tegole sono state tutte ripulite e numerate ed è stata ovviamente certificata l’autenticità. Il nome di chi le acquisterà sarà messo in una teca che sarà poi custodita nella nuova cupola.

I lavori nella basilica sono terminati nelle scorse settimane. Sono stati rimossi i ponteggi sia da una parte del sagrato che dall’altra, e così si sono potute cominciare subito le operazioni di pulizia e di sistemazione del cortile della basilica dalla parte di via Eleonora d’Arborea. In precedenza era stata sostituita anche la croce del campanile.

