In vendita la storica sede della Asl 

La palazzina di via Piscinas è in vendita. L’immobile di 1.081 metri quadri è sede dell’Asl Ogliastra, che da lungo tempo paga un canone d’affitto per occupare sei piani, l’ultimo dei quali ospita la direzione generale. Il palazzone, di cui un’ala (non in vendita) è di proprietà dell’Agenzia Forestas per effetto di un’operazione immobiliare compiuta tempo fa dalla Regione con la volontà di sgravarsi del canone di locazione, è sul mercato: per acquistarlo servono 720mila euro. Sono in vetrina otto unità immobiliari (cinque uffici e tre appartamenti), con la vendita che sarà effettuata in blocco. Le unità producono una rendita di 60.480 euro l’anno. Possibile che il potenziale acquirente confermi i suoi inquilini, Asl compresa, subentrando all’attuale locatore, ma non è da escludere che chi rileverà l’immobile possa anche decidere di non rinnovare il contratto con l’Azienda sanitaria alla scadenza naturale.

In vendita

Per conto del proprietario, un’agenzia immobiliare gestisce le trattative di vendita del caseggiato, a suo tempo costruito dall’imprenditore edile Ninetto Loi. Nel corso degli anni si sono susseguite varie compravendite, con il risultato che la Asl ha sempre confermato l’affitto mentre Forestas ha optato per l’acquisto. La rendita dell’immobile di via Piscinas è garantita dall’Azienda sanitaria che all’interno ha il suo quartier generale. In cima alla piramide, insiste l’ufficio della direzione generale che, in questa fase di transizione, è occupato dal commissario straordinario Diego Cabitza.

Trasloco in vista?

Ma il futuro dell’Asl all’interno dell’immobile è tutt’altro che scontato. Lo conferma il fatto che la stessa Azienda nel suo ultimo piano triennale delle opere pubbliche ha inserito anche la costruzione della propria sede nel compendio dell’ospedale. L’ipotesi più accreditata sarebbe la realizzazione di un piano sopra la Casa della salute, ma qui si entra in un altro scenario tutto da pianificare e, soprattutto, subordinato alla disponibilità finanziaria per un’opera nuova di zecca. «La vendita dello stabile - afferma il sindaco di Lanusei, Davide Burchi - mette in evidenza la necessità per la Asl di dotarsi di una propria sede, che può essere realizzata con un investimento da parte della Regione e che noi auspichiamo. Riteniamo che una nuova sede sia necessaria per essere all’altezza del presidio e dei servizi offerti».

