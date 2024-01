In vendita la quota privata della partecipata Domusacqua 

Si è aperta con l’annuncio delle dimissioni del consigliere di maggioranza Giuseppe Pintus, la seduta del Consiglio Comunale di mercoledì. Nessuna polemica nella lettera protocollata dal consigliere il 29 gennaio. Pintus, assente in Consiglio da varie sedute, è il secondo a dimettersi dal gruppo DomusInnovas dopo l’abbandono nel novembre scorso dell’assessora Francesca Locci.

Di diritto dovrebbe subentrargli Attilio Usai, nella scorsa consiliatura consigliere di maggioranza in quota Ventura e poi passato alla minoranza. È arrivato poi, un annuncio attesissimo: con una nota La Dario Locci srl, il socio privato (al 20 per cento) della partecipata Domusacqua, si dice disponibile a cedere la quota nominale al Comune a prezzi di mercato: dopo una ratifica da un notaio si potrà quindi finalmente avviare dopo 7 anni di attesa l’iter per la fusione della Domusacqua con la controllata Domuservizi, salvando entrambe dai dettami della legge Madia e compiendo un altro passo verso il mantenimento dell’autonomia idrica del Comune.

«Lo ringraziamo, la cessione porterà enormi benefici alla comunità», ha detto la sindaca Isangela Mascia che ha poi espresso «grande soddisfazione» per il sì unanime al Dup 2024-26: oltre a progetti vari, interventi vari e risultati, il documento prevede 13 assunzioni a tempo indeterminato (4 da reperire subito dopo l’approvazione del bilancio preventivo) con cui azzerare il fabbisogno dell’organico comunale.

