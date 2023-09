In vendita i cavallini del Sarcidano: troppi e aggressivi 

La casa è diventata troppo piccola, ecco perché a breve qualche inquilino dovrà lasciarla per sempre. Per i cavalli del Sarcidano sta per arrivare una nuova vita. Il Comune di Laconi ha deciso, e non con poca urgenza, di mettere in vendita questa specie autoctona e a rischio estinzione. L’obiettivo è solo uno: sfoltire il numero degli esemplari che popolano la foresta demaniale di Funtanamela, l'area dove abitano. La convenzione per la loro gestione stipulata tempo fa tra il Comune di Laconi, proprietario dei cavalli, Agenzia Forestas e il Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università di Sassari prevede la presenza di massima cinquanta capi. Ora invece sono oltre sessanta. Ecco perché l’amministrazione corre ai ripari.

Il bando

Gli uffici comunali sono al lavoro per stilare il bando, già però si conosce parte del contenuto. La gara sarà rivolta a privati, allevatori, enti, associazioni sportive che esercitino la propria attività in Sardegna e circoli ippici. Seicento euro sarà il prezzo base a capo. Per ora il Comune ha deciso di mettere in vendita solo i cavalli maschi. Sarà imposto poi il divieto di macellazione e anche l’accoppiamento non potrà essere libero: chi acquista il cavallo dovrà obbligatoriamente farlo accoppiare con una cavalla del Sarcidano oppure con una specie che secondo i veterinari non comprometterebbe la razza.

Troppi esemplari

Spiega i rischi del soprannumero il primo cittadino Salvatore Argiolas: «Specialmente i maschi, quando gli spazi sono stretti, diventano aggressivi. Gestirli non è più semplice. Ma non solo: poiché ormai l’area è diventata troppo popolata i cavalli spesso confinano invadendo le strade del territorio. Un pericolo per le persone che non possiamo assolutamente correre. Già combattiamo con l’invasione dei cervi, ci mancano solo i cavalli a creare problemi alla circolazione».

Le attività

Secondo il sindaco saranno in tanti a partecipare al bando e quindi ad acquistare una delle razze tra le più antiche dell’Isola: «Sono già tante le richieste arrivate da parte di diversi privati e non solo - spiega Salvatore Argiolas - C’è chi vuole i cavalli per domarli e sfruttarli nell’ambito dell’ippoterapia facendo diventare il cavallo un “dottore”, chi invece vorrebbe utilizzarli nell’endurance e chi vorrebbe sfruttare la specie al livello promozionale e turistico. Finalmente in tanti stanno capendo che si tratta di una razza unica che va tutelata ma che allo stesso tempo si può sfruttare in più ambiti. Questo grazie anche ai vari eventi che abbiamo organizzato recentemente nel nostro territorio».

I progetti

Tra le manifestazioni la Fiera del Cavallo organizzata nuovamente dall’associazione Ippica laconese a giugno scorso dopo otto anni di assenza.

Argiolas ricorda che la Regione per mettere in piedi progetti di tutela e di promozione della razza aveva promesso un finanziamento: «Siamo in attesa di notizie», conclude il sindaco. Intanto però siamo al lavoro. Abbiamo incaricato un tecnico per capire se la realizzazione di un maneggio è fattibile. Ci piacerebbe poi mettere in piedi iniziative per consentire ai turisti di venire ad ammirare in sicurezza i cavalli del Sarcidano. Per noi sono una ricchezza».