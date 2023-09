In vendita i cavallini del Sarcidano 

Sarà anche una razza unica e preziosa, più volte sfiorata dal rischio estinzione, ma il Comune di Laconi non riesce più a gestire in sicurezza i cavallini del Sarcidano. Al punto da aprire un bando per vendere i capi, destinatari allevatori, associazioni sportive, circoli ippici, privati, a condizione che gli animali restino in Sardegna. «Gestirli è diventato complesso, anche per ragioni di spazio», sottolinea il sindaco Salvatore Argiolas. «Le richieste sono già tante, anche per destinare i nostri cavallini all’ippoterapia piuttosto che all’endurance».

