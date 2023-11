«In vendita edifici e terreni» 

Dal vecchio rudere di piazza Onroco al cantiere comunale di via del Porto, passando per il vecchio circolo di via Vittorio Veneto: in tutto se ne potrebbero ricavare circa sei milioni di euro, oro colato per le esigue casse civiche.

La Giunta, su proposta dell’assessore al Patrimonio Ivano Cuccu, ha approvato la bozza del Piano delle alienazioni 2024, una sorta di schedario commerciale che mette in fila terreni ed edifici “non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali” o “suscettibili di valorizzazione e di eventuale successiva dismissione”. In altre parole, immobili o appezzamenti sparsi in città (ma anche in provincia) di cui l’Ente è pronto a liberarsi per fare cassa.

Lotti a Torregrande

Tra tante conferme, c’è anche qualche appetibile novità, come i sei lotti di Torregrande, recentemente sgravati da usi civici che da soli hanno un valore di un milione e mezzo di euro. «Entro fine mese pubblicheremo il bando per la vendita dei primi tre lotti», fa sapere Cuccu.

Stavolta le aspettative dell’esecutivo sono altissime, anche su altre voci del Piano. «Siamo fiduciosi - ammette Cuccu - rispetto al passato stiamo cercando di cambiare il modo di proporre i beni: un imprenditore che acquista un immobile o un terreno di valore deve essere messo nelle condizioni di conoscerne preventivamente il potenziale».

I ruderi di piazza Onroco

A breve sarà pubblicata una nuova asta anche per “l’edificio collabente” di piazza Onroco, palazzo storico ormai ridotto ad un cumulo di macerie in pieno centro. «Non vogliamo ripetere gli errori del passato - prosegue Cuccu riferendosi alla fallimentare compravendita del 2010, culminata con il Comune costretto a risarcire il privato che non era stato informato dei vincoli paesaggistici - Nel bando dovrà essere ben chiarito cosa si può e non si può realizzare in quell’area».

Porto e Sant’Efisio

Per quanto riguarda l’area del cantiere comunale tra via Bonn e via del Porto (valore 813mila euro) si sta cercando il modo di rendere più appetibile il terreno che si estende molto in lunghezza poco in larghezza.

Sul groppone del Comune resta un intero isolato di Sant’Efisio, con la storica barberia, il circolo e il deposito di via Vittorio Veneto; non mancano i vari reliquati stradali e la stazione di monta di Donigala (195mila euro).

La storia senza fine

E c’è l’hospice “Angela Nonnis”, malgrado la struttura nel 2018 sia stata consegnata alla Asl 5. Il Comune, che realizzò l’edificio su un terreno dell’azienda sanitaria, avrebbe dovuto ricevere in cambio due piani di Palazzo Paderi, ma la permuta non è mai stata formalizzata. «L’ultimo sollecito risale al 2019», ricorda l’assessore al Bilancio, Luca Faedda. Già in primavera il direttore generale della Asl Angelo Serusi assicurava: «Ares ha formalizzato il trasferimento dell’immobile alla Asl, ora possiamo riprendere il discorso con il Comune». In realtà la Regione ha trasferito solo gli immobili destinati ad uso sanitario. «La prossima settimana - promette Serusi - presenterò per Palazzo Paderi una formale richiesta in virtù dell’accordo stipulato nel 2017».

RIPRODUZIONE RISERVATA