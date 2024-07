In vacanza con il “personal”: i calciatori non staccano mai 

La tendenza era cambiata già da un po’. Lavoro extra in palestra, diete personalizzate, mental coach: i professionisti del calcio ormai non trascurano nessun dettaglio per garantirsi la miglior performance - anche atletica - sul campo da gioco. Di questo atteggiamento mentale, che più che uno stile di vita è semmai un corredo professionale, fanno parte abitudini come quella di allenarsi anche in vacanza. Un lavoro ridotto, che trasforma il periodo fuori stagione in un riposo, sì, ma attivo.

Subito pronti

Sul palcoscenico internazionale, la competizione (allargata a un numero sempre più alto di persone e di Paesi di provenienza) non consente di trascurare nessun dettaglio, in nessuno sport. I calciatori non si sottraggono alla regola e cercano i margini di miglioramento dappertutto. Lasciarsi andare del tutto alla fine della stagione e riprendere la “sacca” soltanto nel primo giorno di ritiro con la squadra è semplicemente assurdo. Spiega Paolo Chiappori, cagliaritano, laureato in Scienze Motorie, specialista in Scienze e Tecnica dello Sport, preparatore atletico professionista della Figc, per dieci stagioni nello staff del settore giovanile del Cagliari per il recupero infortuni, sino ad arrivare allo staff di Alessandro Agostini nella Primavera: «Ormai soprattutto i giocatori top dopo pochi giorni di ritiro sono già impegnati in partite di alto livello, le cosiddette amichevoli “di valore”. Primi giorni di test e visite mediche, poi si va in campo. Le classiche sfide con le squadre dilettantistiche locali, poi arrivano subito sfide più importanti. Questo obbliga a partire subito forte. Perciò questo è il periodo giusto per intervenire su aspetti che, durante la stagione, per i troppi impegni, vengono a volte trascurati».

Il lavoro

«Si fanno lavori per mantenere la forza e la potenza aerobica che sono le due condizioni fondamentali», prosegue Chiappori, «ma anche esercitazione tecniche, con la palla, in cui la qualità del gesto tecnico è il focus principale». Una routine di circa un’ora e mezza al giorno: «Si cerca di rendere meno noioso il lavoro, considerando che lui è in vacanza, alternando esercitazioni in palestra, campo o magari spiaggia, che in Sardegna è la cosa più facile, o piscina». Un lavoro al quale i calciatori si sottopongono volentieri: «Sono consapevoli che rimanere fermi per due settimane sarebbe un problema, quindi sono mentalmente predisposti a lavorare. Certo, in strutture più attrezzate è più piacevole, si esce dalla routine degli allenamenti nei centri sportivi». E in questo le strutture ricettive possono aiutare: «Infatti quelle principali lo sanno: i resort mettono a disposizione tutto ciò che possono e il giocatore tende a scegliere strutture che gli permettano di accontentare la famiglia ma anche di potersi allenare».

Il trainer

La figura di un personal trainer sta piano piano entrando anche nel calcio. «Può capitare di integrare il lavoro della squadra anche durante la stagione, ma di solito gli impegni non ti lasciano molto spazio. I top giocano tre volte alla settimana, non c’è la possibilità di fare lavori supplementari», spiega Chiappori, «ma se è possibile può capitare di chiamare in causa il proprio preparatore. Questa figura sta assumendo maggiore importanza, un po’ come avviene nella Nba. I grandi giocatori hanno il trainer che addirittura si portano in vacanza». Quanti atleti si riescono a seguire? «Consideriamo che parliamo di giocatori di alto livello, perciò l’ideale è un rapporto uno a uno. Già due giocatori possono avere necessità differenti e questo toglierebbe tempo e qualità al lavoro».

