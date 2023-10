In vacanza con due pistole  Arrestato un turista tedesco 

Era arrivato dalla Germania portandosi dietro due pistole e un gran numero di munizioni, senza averle denunciate. Per questo motivo un turista tedesco di 74 anni, è finito in manette per detenzione illegale di armi da fuoco. Ad arrestarlo in località Careddu i carabinieri della stazione di Torpè dopo aver trovato nel suo alloggio una pistola Astra calibro 7,65 con 2 caricatori da 30 proiettili e un Revolver calibro 38 special con altri 45 proiettili dello stesso calibro oltre ad altre armi e un pugnale. Ora si trova in carcere a Badu ‘e Carros in attesa della convalida. Durante i controlli sulle strade denunciate 10 persone per guida in stato di ebbrezza e altre due (a San Teodoro e Siniscola) per porto di armi atte ad offendere. (f. u.)

