In una mostra mezzo secolo di centrosinistra al governo 

Mezzo secolo col governo di centrosinistra a Settimo San Pietro. Dal 1975 ad oggi il Comune ha visto al governo prima il Pci, poi liste di centrosinistra. Per ricordare questi 50 anni, il Partito democratico ha allestito nel suo circolo di via 4 Novembre una mostra che ricorda attraverso la lettura dei documenti tutte le elezioni dal 1946 al 2020, con possibilità di rilettura delle liste e i nomi di tutti i candidati. La mostra sarà visitabile per tutta la settimana, dalle 18 in poi.

Per domani, nella stessa sede del Pd, è in programma invece un incontro al quale sono stati invitati tutti i candidati delle liste che hanno vinto le elezioni dal 1975 a oggi.

I lavori saranno aperti dal segretario del circolo Massimo Pusceddu. Saranno presenti il segretario regionale del Pd e presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, amministratori ed ex amministratori che si sono succeduti nel tempo al governo del paese. Un incontro aperto a tutti.

I sindaci che si sono avvicendati in questo mezzo secolo sono Mariano Mereu (dal 1975 al 1979), Efisio Pani (per circa un anno), Adriano Salis dal 1980 al 1995, Massimo Pusceddu dal 1995 al 2005, Costantino Palmas dal 2005 al 2015 e Gigi Puddu, sindaco in carica dal 2015.

«Sono stati sicuramente 50 anni di grande impegno – commenta il segretario Pd Massimo Pusceddu: Settimo San Pietro è una comunità sana, con margini ulteriori di sviluppo. Certo sono necessari la buona volontà di tutti e il coraggio delle idee, mirate a un’ulteriore crescita del paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA