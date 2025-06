In una mostra  la storia dei treni per Nuoro e Bosa 

"Signori, in carrozza!". È il trenino verde che parte e attraversa città e paesi, fino ad arrivare al mare. Ma è soprattutto la storia delle ferrovie a scartamento ridotto, dal 1889 fino al 1981, che viene ripercorsa attraverso i diorami realizzati da Mario Doria, nuorese che ha trascorso l'infanzia viaggiando su quei treni. Diorami che raccontano la magia degli anni ormai lontani, vissuti tra i profumi i paesaggi, tra Nuoro e Macomer e poi fino a Bosa, che sono stati abilmente riprodotti dall'artista di origini nuoresi. La mostra è allestita dall'associazione culturale Maart City Heart, in collaborazione con la Cooperativa Esedra, nel primo piano del centro intermodale passeggeri a Macomer, tra le due antiche stazioni ferroviarie. La mostra è visitabile, fino a settembre, solo dai viaggiatori del trenino verde, nella tratta tra Macomer e Bosa Marina, insieme alla mostra delle antiche tv, "Scatole di Luce". A partire da ottobre però la mostra sarà aperta a tutti, in maniera permanente. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA