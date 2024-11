In una mostra i segreti dell’abito quartese 

L’abito quartese svela i suoi segreti. Prosegue anche questa settimana la rassegna “Si ghetat custu bandu”, organizzata dalle associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu, assieme a Nodas, Femminas e Boxis Campidanesas.

L’appuntamento è per domenica dalle 19 a Sa dom’ Farra con “L’abito racconta-il complesso vestimentario quartese tra il 1700 e il 1900” a cura dell’associazione Città di Quarto. Un tema affascinante che esplora l’evoluzione della moda e dei costumi nella comunità di Quartu, durante un periodo di grande cambiamento sociale e culturale.La rassegna proseguirà poi lunedì con il laboratorio di poesia improvvisata per poi riprendere il 13 dicembre con il laboratorio di ballo sardo e il 14 dicembre con l’inaugurazione del presepe che darà il via alle iniziative di Natale. Si andrà avanti fino a gennaio con una serie di appuntamenti all’insegna della tradizione.

