In un video le fasi dell’investimento del rivale 

«Chiedo scusa. Non avevo intenzione di investire nessuno e non mi sono nemmeno accorto di aver colpito una persona con l’auto, altrimenti mi sarei certamente fermato». Queste le parole di Riccardo Medda, il 19enne arrestato nella notte tra lunedì e martedì per aver travolto con una Ford Puma un 33enne di Monserrato, riferite ieri mattina al giudice nell’interrogatorio per la convalida. Versione, come emerso dalle indagini dei carabinieri, sconfessata dalle testimonianze e soprattutto dalle immagini di una telecamera: si vedrebbe l’auto con Medda alla guida schiacciare l’uomo contro un’altra vettura parcheggiata. Vista la giovane età, il giudice Giorgio Altieri ha disposto la custodia cautelare ai domiciliari per il diciannovenne assistito dall’avvocato Riccardo Floris. E l’accusa è stata derubricata da tentato omicidio a lesioni gravi e aggravate.

La vittima

Il 33enne rimasto gravemente ferito è ricoverato all’ospedale Brotzu per una brutta frattura alla gamba destra. La diagnosi è di 40 giorni ma i medici ipotizzano una piena guarigione in non meno di tre mesi: e attualmente non possono escludere anche un esito invalidante permanente. L’uomo, rimasto schiacciato tra la Ford Puma dell’investitore e un’altra auto in sosta, era stato subito soccorso dal personale medico del 118, intervenuto attorno alle 4,30 in via Mameli dopo la segnalazione dell’investimento e della presenza di una persona gravemente ferita.

Le immagini

Quanto successo, all’incrocio tra via Mameli e via Caprera, nella zona dove ci sono alcuni locali notturni, è stato ricostruito dai carabinieri del nucleo radiomobile. Prima sono intervenuti perché erano stati segnalati schiamazzi: tra i più scalmanati era stato identificato proprio Medda. Mezz’ora dopo sono dovuti tornare sul posto per la segnalazione di un investimento. Molti hanno fatto finta di non aver visto quanto accaduto. Un testimone ha sbloccato la situazione riferendo di un diverbio proprio con il diciannovenne e che era stato lui poi a investire il 33enne, intervenuto per calmare gli animi. I racconti che avrebbero visto Medda puntare di proposito con l’auto sull’avversario hanno trovato ulteriori riscontri grazie alle immagini di una telecamere di sicurezza. Il diciannovenne, che si riconoscerebbe molto bene, sarebbe salito sull’auto, partendo e sterzando fino a schiacciare il 33enne contro un’altra vettura. Nell’interrogatorio di ieri il giudice ha confermato che si sarebbe trattato di un investimento volontario ma che, vista l’età, i suoi possibili comportamenti violenti possono essere contrastati con gli arresti domiciliari.

