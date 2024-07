In un video la storia della città 

Era il 1978. Quattro giovani monserratini uniti dalla passione per il cinema e la storia della città, aprirono il circolo “Nuovo pubblico”, affiliato alla Federazione italiana dei circoli del cinema (Ficc). Quei quattro giovani erano Marco Asunis, Tonio Vacca (poi sindaco), Luigi “Ginotto” Casula Nello Tola e Sandro Picciau. Dal 1990 il presidente è Lino Ariu, che fino a allora era stato un frequentatore assiduo del Circolo a Monserrato e delle attività. Tra queste, ed è così anche oggi, proiezioni di film famosi italiani e internazionali, interviste e documentari, molti incentrati sulla storia di Monserrato a partire dai bombardamenti del 31 marzo 1943, passando per il periodo sotto le redini del Comune di Cagliari. E poi le battaglie per l’autonomia e la successiva per la rinascita fino ai giorni nostri. L'obiettivo è tramandare la cultura cinematografica, la storia e la cultura di Monserrato alle nuove generazioni che conoscono solo gli ultimi 15-20 anni.

L’idea del video

«Il bombardamento della città nella Seconda guerra mondiale è sconosciuto ai nati dagli anni Novanta in poi, a meno che non sia stato raccontato dai nonni» spiega il presidente del circolo che, con altri soci, ha preso in mano la telecamera e ha fatto una ricerca filmata sulla memoria storica».

«Abbiamo intervistato i sopravvissuti del bombardamento», aggiunge Arius, «e mostrato il documentario in vari spazi, ricordando i monserratini morti in tutta Italia nella lotta al nazifascismo. Inoltre, mostriamo periodicamente la rinascita di Monserrato dopo aver ottenuto l'autonomia, con la bitumazione di molte strade, l'urbanizzazione di quartieri, la costruzione di fontane e la creazione di passeggiate pedonali come nei giardinetti in via del Redentore e di via Caracalla. E poi ci sono i filmati degli anni Novanta sulle sagre e le feste religiose, tra cui San Lorenzo. È importante che chi non ha vissuto la Monserrato dell'epoca conosca com'era. Fino a dieci anni fa ci invitavano a iniziative come l'Estate paulesa e ad altre, giravamo le piazze col nostro cinema all'aperto. Mostravamo film, documentari e la storia della città». Poi hanno continuato a farlo nella sede dell'associazione Pauly aps, che li ospita da sempre.

Futuro in salita

Ariu vorrebbe tornare nelle piazze tra la gente, come un tempo. «Ma oggi è difficile per diversi motivi», chiosa, «se ne avessimo l'opportunità, saremmo felici, ma continuiamo il nostro lavoro di divulgazione cinematografica e storica».

